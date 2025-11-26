Antonella Fiordelisi celebra i 'quasi' 10 mesi di fidanzamento con Giulio Fratini: guarda

L’ex gieffina vip condivide sul social un reel in cui racconta tanti momenti con l’imprenditore

La 27enne è felicissima col toscano 33enne, prima legato a Elisabetta Gregoraci

“Quasi 10 mesi che ti sopporto”, scrive ironica Antonella Fiordelisi. Accompagna le sue parole con un reel in cui ha unito tanti momenti teneri e importanti insieme all’uomo di cui è innamorata. L’ex schermitrice 27enne celebra così i “quasi” 10 mesi di fidanzamento con Giulio Fratini.

L’ex gieffina vip, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show, è felice con il 33enne toscano. Pare aver trovato un appagante equilibro con l’imprenditore, che, prima di lei, è stato legato per due anni a Elisabetta Gregoraci. I due hanno viaggiato molto, trascorso le vacanze insieme. Da gennaio 2025 in poi il loro rapporto è andato in crescendo.

Fratini in passato ha avuto relazioni sentimentali anche con Raffaella Fico e Roberta Morise. Antonella, quando l’ha conosciuto, pensava di essere ‘troppo giovane’ per lui, considerando le donne che l’avevano colpito. “Inizialmente ho pensato di essere troppo piccola per lui a livello di età, dal momento che ha sempre frequentato donne molto più grandi”, ha sottolineato a Fanpage. Poi, però, non si sono mai staccati.

La loro relazione è iniziata a gennaio 2025

“Siamo molto simili. Lui è sensibile, gentile e tranquillo, come me ama stare a casa a vedere un film anziché uscire a fare festa”, ha chiarito lei.