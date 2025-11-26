L’ex velina è imbarazzata, la presentatrice subito la rassicura a E’ Sempre Mezzogiorno

Tutti dicono sia ‘in love’ col bel ex rugbista Alvise Rigo, ma la 47enne non conferma

Arriva per presentare il suo libro in cui racconta tutto il sentimento che prova per gli animali, “Una zampa sul cuore”. A E’ sempre Mezzogiorno Elisabetta Canalis si siede davanti alla padrona di casa. Antonella Clerici le domanda del suo volume, ma non solo, prova a far sbottonare la 47enne sul nuovo fidanzato, anche se del tutto involontariamente. “Immagino che anche tu hai un amore…”, le dice. La showgirl è imbarazzata e glissa, la presentatrice subito la rassicura. Non desidera deviare l’intervista sul gossip.

''Immagino che anche tu hai un amore'': Antonella Clerici prova a far sbottonare Elisabetta Canalis sul nuovo fidanzato

Eli prima sfata un mito sulla sua famosa ricetta del pollo alla piastra. “Di vero, ragazzi, sul petto di pollo non c'è niente. Era una ricetta pubblicata dieci anni fa, senza che io ne sapessi nulla, perché non sono riusciti a contattarmi. Dovevano fare questa rubrica dei piatti dei vip e avranno detto 'vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra”. E la chiude lì.

L’ex velina è imbarazzata, la presentatrice subito la rassicura a E’ Sempre Mezzogiorno

Antonella sottolinea l’impegno della sua ospite in favore degli animali e contro l’abbandono dei cani: è sempre in prima linea per questa ragione. Alla conduttrice viene naturale chiederle se anche la persona che le sta accanto condivida la sua stessa passione. "Immagino che anche il suo f... Immagino che anche tu hai un amore", le sottolinea, correggendosi a metà frase. "Antonella...", ribatte la Canalis.

Tutti dicono sia ‘in love’ col bel ex rugbista Alvise Rigo, ma la 47enne non conferma

"Mai farei nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati", le chiarisce immediatamente la Clerici. Le domanda: "Sei felice?". "Molto davvero molto", replica la sarda. I gossip raccontano che sarebbe ‘in love’ con il bel ex rugbista Alvise Rigo, con cui è stata paparazzata. Lui sarebbe anche stato a Los Angeles da lei. Ma Elisabetta non conferma la liaison in tv.