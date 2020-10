Damante è furioso per il nuovo amore di Giulia De Lellis? Sembrerebbe proprio di sì. Il gossip sulla coppia scoppiata e la nuova frequentazione della moretta romana impazza e le voci corrono…

Giulia De Lellis ha ammesso la sua nuova frequentazione amorosa, anche se non è ancora uscita allo scoperto. Il settimanale Chi conferma alcune indiscrezioni: il suo nuovo amore sarebbe Carlo Gussalli Beretta, rampollo milanese, discendente della famiglia Beretta, produttori di armi e leader del settore, ex di un’altra bellissima, Dayane Mello. Il fascinoso 22enne era uno dei migliori amici di Andrea Damante, che ora, guarda caso, ha deciso di non seguirlo più sul social. Non solo: l’ex tronista ha cancellato dal suo profilo tutte le foto con l’influencer 24enne, con cui, invece, pareva essersi lasciato in ottimi rapporti.

Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini il weekend scorso “sono avvenute le presentazioni in famiglia (quella di lui)”. Giulia e Carlo avrebbero trascorso, insieme anche ad altri amici, un paio di giorni nelle Langhe. La De Lellis sul nome del fortunato che le fa battere nuovamente il cuore rimane con la bocca cucita, anche se smentisce a gran voce di avere una relazione “clandestina” con un amico dell’ex: “Oddio, che faccio predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanza di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà!”.

Eppure la rabbia di Andrea fa pensare male. Dopo le vacanze estive è arrivato l’addio tra il dj e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Pareva non ci fossero strascichi rancorosi, anzi. I due hanno continuato a vedersi regolarmente grazie soprattutto a Tommy, il loro cagnolino, che trascorre un po’ di tempo con lei e un po’ con il “papà”, come sottolineato da Giulia stessa. Ora, però, deve essere cambiato qualcosa. Il rapporto sentimentale che sarebbe nato tra la De Lellis e Beretta avrebbe fatto imbestialire Damante. Sarà, forse, perché l’avvicinamento tra i due è accaduto prima…?

In estate Carlo Gussalli Beretta ha trascorso molto tempo con i Damellis, che in quel momento sembravano inseparabili. Vacanze sullo yacht, in comitiva, tutti allegramente insieme a Forte dei Marmi e non solo. I maligni vociferano che proprio in quel momento sarebbe scattata la scintilla tra i due e sarebbe stato proprio per questo che subito dopo sarebbe avvenuta la successiva rottura tra Giulia e Andrea.

Damante il rampollo lo chiamava addirittura “brother”. Erano molto legati: non è più così. Il bel 30enne deve essersi molto arrabbiato nel scoprire la ‘tresca’ tra lui e Giulia. Forse si è sentito tradito, anche se la storia con la De Lellis era già finita. E’ molto attaccato a entrambi e non vedrebbe di buon occhio la loro liaison...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2020.