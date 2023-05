L'ex Miss Italia 2001 Daniela Ferolla compie 39 anni: le foto della festa accanto al compagno 64enne Vincenzo Novari

La conduttrice di Linea Verde Life elegantissima con l’abito lungo aderente color oro

Dal 2004 è legata al manager, ora ceo della Fondazione Milano-Cortina per i Giochi invernali

Daniela Ferolla sorride splendida davanti alla sua torta di compleanno: celebra con una grande festa i 39 anni, compiuti il 7 maggio. Accanto a lei c’è il compagno, a cui è legata dal 2004, Vincenzo Novari, classe 1959. Il manager 64enne laureato in Economia aziendale, è stato amministratore delegato di 3 Italia dal 2001 al 2016, fino alla fusione con Wind. Ora ricopre l’incarico di CEO del Comitato organizzativo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026.

Daniela indossa un abito aderente con una profonda scollatura color oro, porta i capelli sciolti. Si sente grata e molto amata, circondata dagli amici al party. Spegne le candeline entusiasta. L’ex Miss Italia 2001 è appagata dalla sua vita.

La Ferolla brinda al suo compleanno

Il rapporto con Vincenzo, di 25 anni più grande di lei, è sempre splendido. Novari è padre di Giulio, nato da una precedente relazione. I due convivono a Milano. Di lui in passato lei ha detto: “Sono innamorata, sono 17 anni che stiamo insieme. Una bella storia lunga. Mi ha detto ti amo in maniera molto semplice e naturale, guardandomi negli occhi e dicendomi questa bellissima parola. Ce lo siamo detti a Milano. Eravamo in macchina, mi aveva accompagnato sotto casa”.

La festeggiata con alcune ospiti del party

La Ferolla pensa a un figlio: “Prima o poi mi piacerebbe tanto. Fa niente se sia maschio o femmina, basta che sia sano. Vorrei fare una famiglia ma son sempre in viaggio, non ho tempo. Col mio compagno ci incontriamo a Milano, Roma, a volte anche un po’ in giro”. Intanto soffia sulle candeline tenendo Vincenzo stretto a lei.