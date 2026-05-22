''Orgoglioso di te'': Davide Bonolis è fiero della fidanzata Martina Dotti che si è laureata, foto

Il 23enne figlio di Sonia Bruganelli e Paolo accanto alla fidanzata: le porta un bouquet di rose rosse

La 21enne riceve il diploma all’Università di Bergamo a conclusione del suo percorso in Marketing e Comunicazione

Il 21 maggio è un giorno davvero unico. Davide Bonolis è al suo fianco, come sempre: è fiero della fidanzata Martina Dotti che si è appena laureata. La 21enne riceve l’agognato diploma, conquistato con sacrifici e tante ore di studio, dalle mani del Presidente di Commissione, subito dopo la discussione della sua tesi. E’ all’Università di Bergamo, dove è iscritta: è il giusto premio a conclusione del suo percorso di studi in Marketing e Comunicazione. Il 23enne scrive: “Orgoglioso di te”.

''Orgoglioso di te'': Davide Bonolis è fiero della fidanzata Martina Dotti che si è laureata

Martina, che con Davide a inizio anno ha festeggiato il primo anno da coppia, posa per le foto di rito. Sul suo capo c’è la classica corona di alloro abbellita da fiori. Indossa un elegante e chic abitino in pizzo blu con il colletto bianco. Condivide foto e immagini sul suo profilo e sottolinea: “Dottoressa!”.

La 21enne riceve il diploma all’Università di Bergamo a conclusione del suo percorso in Marketing e Comunicazione

la ragazza posa per le foto di rito con la corona di alloro sulla testa

Ci sono i suoi genitori, il fratello, le amiche, quelle che non la lasciano mai sola. Poi c’è, come lo chiama lei, il suo ‘principe’ che la sorprende con un enorme mazzo di rose rosse. I due si baciano con passione, lui le fa una dedica: “Orgoglioso di te ogni giorno di più. Ti amo Dottoressa”.

Il 23enne figlio di Sonia Bruganelli e Paolo accanto alla fidanzata: le porta un bouquet di rose rosse

Arrivano anche i fiori di Sonia Bruganelli, la famosa mamma del fidanzato, e il suo attuale compagno, Angelo Madonia. Poi si va tutti a pranzo insieme per celebrare, intanto su Instagram piovono ‘like’ e messaggi di congratulazioni per Martina, pure papà Paolo Bonolis gioisce per il traguardo della 'nuora'.