Dayane Mello sostiene di essere andata a letto con Kanye West: 'Una delle sco***e più belle della mia vita’

Dayane Mello in diretta a Pupa Party, programma che conduce insieme ad Andrea Dianetti su Mediaset Infinity, confessa il flirt che non ti aspetti, quello che fa rimanere a bocca aperta. La modella brasiliana 32enne, ex gieffina vip, sostiene di essere andata a letto con Kanye West, famosissimo rapper e produttore discografico 44enne, ex marito di Kim Kardashian.

Senza alcun filtro, spudoratamente, Dayane quando si parla di West non si pone limiti e svela di aver passato insieme a lui la notte più bollente di sempre. “Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui”, sottolinea.

La Mello non ha alcun timore di aggiungere il particolare piccantissimo: “E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle scopa*e. più belle della mia vita”.

Dayane Mello durante il programma chiarisce anche che tra lei e Leonardo DiCaprio, invece, non c’è stata alcuna liaison, come invece si era vociferato in passato su alcuni giornali di gossip. I due, stando a quello che aveva svelato lei stessa in una puntata di Live - Non è la D’Urso, si conoscono da quando la modella aveva 19 anni. Era solita trascorrere parte delle vacanze a Saint Tropez, meta amata dal divo di Hollywood. “Ho conosciuto Leonardo DiCaprio a Los Angeles anni fa, ma siamo solo grandi amici”, precisa.

