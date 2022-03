Dayane Mello ha lasciato Milano: ecco in quale città ha traslocato la modella 

Dayane Mello dopo tanti anni vissuti a Milano ha traslocato in una nuova città. La modella brasiliana lo rivela ai fan: ha lasciato il capoluogo lombardo a cui rimane molto affezionata e cambiato casa. Ha preso questa decisione per la figlia Sofia, avuta dall'ex compagno, il modello Stefano Sala, nel 2014 e che il prossimo aprile compirà 8 anni.

Dayane, ex concorrente di Pechino Express, il Grande Fratello Vip 5, La Fazenda, ora conduttrice de La Pupa Show sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche imprenditrice con una linea beauty, ha scelto di trasferirsi sul Lago di Como. Nei giorni scorsi nelle sue IG Stories aveva mostrato in un video condiviso alcune immagini della sua nuova casa.

“Ho vissuto a Milano dai miei 19 anni per cinque o sei anni. Dopo che è nata Sofia ho deciso di vivere qui e rinunciare alla mia vita a Milano per lavoro e prendermi cura di lei”, spiega a chi le domanda se non si annoi in un posto così piccolo rispetto a una metropoli.

La Mello aggiunge: “Ho fatto una vita bellissima a Milano, mi sono super divertita però quando diventi mamma cambi proprio teoria di vita, vuoi altro dalla vita e si inizia a vivere in un paesino, dove sono venuta e sto da Dio qui”.

Scritto da: la Redazione il 29/3/2022.