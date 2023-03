La clinica svizzera, l'ora del parto, la gioia dei migliori amici: i dettagli sulla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti

La 26enne ha dato alla luce Cesare alla Clinica Sant’Anna, a Sorengo, in Svizzera

Sara Daniele, Tommaso Zorzi, Jonathan Karshanian sono pazzi di felicità

Aurora Ramazzotti ha rivelato a tutti la sua gioia per la nascita del primo figlio. L’arrivo di Cesare, questo il nome scelto per il bebè, ha reso felici non solo la 26enne, il fidanzato Goffredo Cerza, 27 anni, i nonni e gli zii, ma anche i migliori amici della coppia. L’influencer sul social ha anche svelato l’ora del parto, ma non ha dato altri dettagli. E’ certo, però, che non abbia partorito a Milano: Aury, come aveva già fatto sua madre, Michelle Hunziker, ha scelto di dare alla luce il bimbo alla Clinica Sant’Anna, a Sorengo, in Svizzera.

Cesare è nato alle 11.49 di giovedì 30 marzo, come si legge dal braccialetto indossato dalla madre, quello che le stato messo al polso nella struttura sanitaria.

La clinica Sant’Anna, in Ticino, è detta anche "la clinica dei vip" . Vi sono nati pure i cinque figli di Barbara Berlusconi. Situata su una collina che si affaccia sul Lago di Lugano, è immersa nel verde.

"In Ticino - si legge sul sito della clinica - la maternità ha una tradizione lunga e consolidata che si chiama Clinica Sant’Anna. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1934, la Clinica ha avuto quale missione quella di accompagnare e assistere le partorienti. Questa tradizione lunga oltre 54000 parti, si rinnova ogni giorno, con la nascita di nuovi bimbi: nel corso del 2015 sono venuti alla luce oltre 800 neonati, dato che rappresenta poco meno di un terzo delle nascite dell’intero Cantone. La maggioranza dei parti riguarda residenti, ma non mancano tuttavia molte partorienti provenienti dall’estero che decidono di dar alla luce in tutta tranquillità il proprio erede sulla suggestiva collina di Sorengo”.

Gli auguri di Sara Daniele

Aurora e Goffredo già tre mesi fa erano stati paparazzati in Svizzera, dove erano andati a visitare la struttura. Ora sono lì, tengono tra le braccia il loro bambino. Sono arrivate in Ticino pure le nonne. “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il più bel giorno della vita. Benvenuto Cesare”, ha fatto sapere nelle sue storie Michelle Hunziker. “Non si può spiegare con le parole… Solo tanto amore”, Le ha fatto eco Francesca Romana Malato, mamma di Goffredo.

Il post ironico dedicato all'amica di Tommaso Zorzi

Al settimo cielo anche gli amici della coppia. Sara Daniele ha scritto: “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto”. Tommaso Zorzi ha commentato felicemente ironico: “Posso finalmente essere la zia single che guida un Range Rover, colleziona borse di Hermés e arriva dilaniata alle cena di Natale”.

Le felicitazioni alla coppia di Jonathan Kashanian

“Oddio che emozione! - ha sottolineato Jonathan Kashanian - Mi scoppia il cuore di gioia! Auguri Aurora e Goffredo! Cesare benvenuto tesoro. Ancora non lo sai, ma hai due genitori stupendi. E anche i nonni non sono male. Auguri a tutti”.