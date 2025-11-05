Diana Del Bufalo piange, non trattiene le lacrime: la sua migliore amica Arianna Montefiori le dice che è incinta, guarda

La moglie di Briga, 30 anni, pubblica il video con la sua reazione quando glielo svela

Lei e il cantante, ex Amici, hanno annunciato la cicogna sabato 1 novembre

Non se lo aspetta. Viene coinvolta in un video social, ma poi arriva la notizia… Diana Del Bufalo piange. Non trattiene le lacrime quando la sua migliore amica Arianna Montefiori le confessa che è incinta. L’attrice 35enne si commuove. Mette le mani sul volto e crolla per l’emozione, poi abbraccia forte la 30enne.

Diana Del Bufalo piange, non trattiene le lacrime: la sua migliore amica Arianna Montefiori le dice che è incinta

La moglie di Briga pubblica il reel in cui svela l’emozione di Diana davanti alla sua rivelazione sulla cicogna in arrivo. La Del Bufalo ripetutamente, incredula, domanda: “Ma è sicuro sicuro?”. Aggiunge anche: “Ma che caz*o dici!”, esternando, con la parolaccia il grande stupore.

a moglie di Briga, 30 anni, pubblica il video con la sua reazione quando glielo svela

Diana è commossa: non riesce a crederci

Arianna e Briga, all’anagrafe Mattia Bellegrandi, 36 anni, ex volto di Amici, hanno annunciato la cicogna sabato 1 novembre, condividendo su Instagram tante tenere immagini. Il rapper e l’attrice, insieme dal 2019, sono al settimo cielo. Anche il cane della coppia, Baires, esulta.

Il suo stupore e la gioia la fanno crollare: la 35enne è felicissima per Arianna

Il bimbo è frutto del loro grande amore. I due hanno scritto nel loro post: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui”.