Diletta Leotta incinta di 28 settimane sfoggia il suo pancione in palestra: super allenamento

Al settimo mese di gestazione, dovrebbe dare il benvenuto al secondogenito a fine maggio

Diletta Leotta, incinta di 28 settimane, come svela lei stessa, sfoggia il suo pancione in palestra. La 34enne, con top corto e calzoncini, tutto black, si regala un super allenamento in palestra. Vive benissimo la seconda gravidanza e continua il suo work out insieme alla personal trainer.

La siciliana, già madre di Aria, 2 anni, avuta dal marito 32enne Loris Karius, è al settimo mese di gestazione, all’inizio del terzo trimestre: dovrebbe dare il benvenuto al secondogenito, un maschietto, a fine maggio, a primavera inoltrata. Tiene molto alla sua forma e, dopo avere avuto l’ok dal ginecologo che la segue, si dedica ai pesi senza sosta. Non ha mai smesso con il fitness sinora. Fa esercizi adatti a lei.

E’ molto felice del suo privato e anche il lavoro a Dazn va alla grande, con la conduzione di Fuoriclasse. Ultimamente, ospite nel podcast di Victoria Cabello, ha svelato cona la fa più arrabbiare: “Essere sottovalutata perché secondo me quando c’è una ragazza carina, che è vestita bene, allora tendenzialmente deve essere messa nella casella, nella categoria. L’accettazione che una donna anche di bella presenza possa anche saper fare delle cose sta un po’ sul ca**o”.