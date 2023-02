La conduttrice 31enne aspetterebbe un bebè dal portiere tedesco del Newcastle 29enne

Diletta Leotta su TikTok in un video cambia outfit e si fa vedere bellissima e col ventre leggermente arrotondato. Le foto con quel che sembra a tutti gli effetti un pancino provocano un uragano mediatico e il gossip sulla sua gravidanza impazza. La conduttrice è davvero incinta di Loris Karius?

Diletta Leotta è davvero incinta di Loris Karius? Dopo le foto col pancino il gossip impazza

La 31enne non conferma, il portiere tedesco del NewCastle, 29 anni, si allena, i due, però, per San Valentino non smettono di pubblicare foto insieme, raccontando la loro passione nata in autunno. Intanto gli addetti ai lavori parrebbero confermare la dolce attesa e i rumor sulla cicogna diventano con il trascorrere delle ora sempre più insistenti.

La siciliana, in trasferta a Sanremo per seguire il Festival per la radio in cui lavora, 105, nella camera d’albergo vista mare, si diverte a posare con look che le lasciano la pancia scoperta. Il profilo di Diletta è più accentuato del solito ad altezza ventre: le immagini fanno immediatamente il giro del web.

La Leotta è cotta di Loris. Il calciatore per lei sarebbe anche venuto in Italia, ma Diletta lo ha sconsigliato a proposito: “Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa ci viene a fare qui? La Premier League è un campionato molto più ricco”. La lontananza non sembrerebbe essere un problema per lei. Ma se nascerà un bambino sarà lo stesso?

I due hanno già conosciuto le rispettive famiglie, nonostante stiano insieme da pochi mesi. “Mi diverto sempre da matti con lui! Ora sono felice, tanto felice. Relazione a distanza? Per ora è abbastanza semplice”, ha spiegato Diletta, che pare aver finalmente trovato l’amore con la A maiuscola.