Diletta Leotta accoglie Loris Karius a Catania. Il calciatore 29enne e la conduttrice sono in Sicilia per trascorrere qualche giorno attorniati dagli affetti più cari della 31enne. I due sorridono sul social nel selfie che la presentatrice condivide nelle sue IG Stories: c’è anche il cagnolino del famoso volto di Dazn, Lillo. Sono felici: le presentazioni in famiglia rendono la loro relazione sempre più seria.

Diletta Leotta porta il fidanzato Loris Karius in Sicilia durante le feste di Natale: presentazioni in famiglia

Diletta a fine novembre era andata in Germania a conoscere la famiglia del portiere tedesco che gioca in Inghilterra con la maglia del Newcastle. Ora è lui a volare fino in Sicilia per trascorrere qualche giorno delle lunghe festività insieme ai genitori e gli altri famigliari della Leotta.

Diletta trascorre il Natale con mamma, papà, fratello, cognata e amiche. A Santo Stefano, il 26, però, c’è Loris a renderla ancora più raggiante: i due si godono la bella giornata all’aperto, il sole caldo, nonostante sia dicembre inoltrato, e il mare calmo sono una delizia in coppia.

Criticata da molti per avere troppe relazioni una dietro l’altra, recentemente Diletta ha replicato: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando. Pensavo che le cose sarebbero andate in una direzione e invece ne hanno preso un’altra. E’ la vita”. Con Karius al momento sembrerebbe andare tutto a gonfie vele.