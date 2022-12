Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si esibisce come una diva a Domenica In: guarda

La 21enne canta “Jingle Bell Rock” attorniata da un coro di bambini

Jasmine Carrisi vuole fortemente il suo futuro nella musica, senza dimenticare gli studi. A Domenica In la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si esibisce come una diva navigata davanti a Mara Venier che l’ha voluta tra gli ospiti della puntata natalizia della trasmissione. La 21enne canta “Jingle Bell Rock” attorniata da un coro di bambini: peccato, però, che la performance al centro dello studio non sia ‘dal vivo’, ma in playback.

Jasmine sa che il suo cognome pesa molto. Ospite da Pierluigi Diaco a Bella Mà lo ha ammesso senza problemi. “Credo molto di averlo ottenuto grazie al cognome ma sono molto determinata ad impegnarmi e farmi conoscere per come sono. Per me è una sfida”, ha sottolineato. Anche in quell’occasione, una decina di giorni fa, ha cantato una canzone, il suo brano, la cover di “Nessuno” di Mina cantata insieme al padre e a Clementino, intitolata “Nessuno mai”, utilizzando il playback. Da ‘zia Mara’ replica.

“Ho tanti progetti in ballo di cui ancora non posso parlare ma il 2023 sarà un bell’anno”, ha rivelato in tv. Per lo studio andrà negli Usa, intanto canta con indosso il suo abito pieno di paillettes, giovane e scanzonata. Sogna di diventare una stella del pop: prima o poi dovrà farsi apprezzare ‘live’, ma al momento preferisce andare sul sicuro.