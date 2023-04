Diletta Leotta al quinto mese di gravidanza mostra il pancino durante l'allenamento: foto

La conduttrice Dazn siciliana è orgogliosa delle sue forme da mamma

“Crescere insieme”, scrive Diletta Leotta sul social. Con le sue parole accompagna la foto in cui, in tenuta da allenamento in palestra, mostra il pancino, ormai ben evidente. Al quinto mese di gravidanza, la conduttrice Dazn aspetta un bebè, una femminuccia, dal portiere tedesco 29enne del Newcastle Loris Karius. La 31enne è molto orgogliosa delle sue forme da mamma.

Incinta, Diletta non rinuncia a tenersi in forma. Per il fitness indossa crop top e shorts aderenti neri. Da quando ha ufficializzato la cicogna, la presentatrice ha sempre mostrato riserbo nel mostrarsi col ventre arrotondato. L’ha fatto in pochissime occasioni, come durante una mini vacanza a Dubai insieme al calciatore a cui è legata dallo scorso ottobre. Stavolta, però, fa un piccolo strappo alla regola e davanti allo specchio, tra una pausa e l’altra del work out, si concede lo scatto che poi condivide sul profilo Instagram.

Sui suoi allenamenti Diletta alla Gazzetta dello Sport ha rivelato: “Mi alleno tutti i giorni. Io faccio un mix. Pratico yoga, mi alleno a corpo libero cercando di trovare l'equilibrio perfetto puntando a migliorare l'elasticità dei muscoli. Ma lavoro anche con i pesi, come potenziamento di braccia, gambe, glutei”. Anche la dolce attesa non la ferma.

La Leotta, che vive la gestazione senza particolari problemi, continua a lavorare sia in radio che in tv. Quando è libera, preferisce indossare abiti casual e comodi, i fotografi a Milano la immortalano così in strada.

Insieme a Karius la bionda è stata protagonista, durante la Pasqua, di un gender reveal in famiglia, in Sicilia: i due hanno confermato che avranno una bambina. Ancora top secret il nome scelto per la piccola, che dovrebbe nascere il prossimo agosto, in piena estate.