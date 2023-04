Da quanto stanno insieme, come si sono conosciuti e la possibilità del matrimonio: Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, racconta tutto del suo nuovo amore

E’ legata a Vincent Arena, classe 1983, deejay e produttore molto conosciuto anche all’estero

Accanto al fidanzato risplende: mamma di Sophie Maelle, avuta da Lauri nel 2017, ora è felice

Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, degli screzi con il parrucchiere dei vip, legati alla rottura, all’assegno di mantenimento e alla gestione della loro figlia Sophie Maelle, avuta grazie alla fecondazione assistita nel 2017, non parla. Sul social, rispondendo alle domande dei follower, la 33enne racconta invece tutto del suo nuovo amore. E’ legata a Vincent Arena, classe 1983, deejay e produttore molto conosciuto anche all’estero, con cui è uscita allo scoperto da tempo. Svela da quanto tempo stanno insieme, come si sono conosciuti e confida pure il suo desiderio di matrimonio con lui.

Letizia e Vincent si sono conosciuti grazie a un evento mondano a cui, probabilmente, lei era ospite grazie anche al legame con l’hair stylist, volto popolarissimo pure della tv, con il suo seguitissimo Il Salone delle Meraviglie su Real Time. Federico Lauri ha collezionato pure tante ospitate nei salotti di Barbara d’Urso e ha rivestito il ruolo di giudice nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Il loro incontro galeotto è avvenuto in occasione di una premiere di un film Disney a Roma.

Tra la Porcu e Arena ci sono 7 anni di differenza. Il legame tra loro è già molto forte, nonostante siano una coppia da soli 4 mesi. Letizia tra la convivenza e il matrimonio, confessa di preferire decisamente il secondo.

“Io e Vi ci vediamo quando la bimba sta con il papà perché Sophie non l’ha conosciuto”, rivela Letizia. E’ probabile che glielo presenterà solo quando la relazione sarà ancora più salda: ora è all’inizio.

Qualcuno le domanda quale sia il suo ‘lato tossico’. La Porcu replica: “In passato sono stata una persona che pensava prima agli altri: venivano prima di me. Io venivo sempre per ultima. Mi veniva difficile stare su di me e così ho creato tantissimi rapporti di dipendenza. Poi, un bel giorno, ho deciso di mettermi in gioco e sono andata in terapia. Oggi ci sono ancora molti tabù su questo argomento, ma, credetemi, avere un terapeuta, un coach o uno psicologo, come vi piace più chiamarlo, è un’esperienza fantastica”.

“A me personalmente ha aiutato tanto averlo e mi aiuta anche oggi come donna, mamma, figlia. Mi fa capire meglio tante cose - continua la ragazza - Sono soprattutto arrivata alla conclusione che in primis amo me stessa e sono certa che nella mia vita voglio e merito di essere felice”. “Quando imparate ad amarvi, ogni persona che farà parte della vostra vita si comporterà come meritate”, conclude Letizia.