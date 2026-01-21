Diletta Leotta come Federica Pellegrini: anche per la conduttrice super allenamento in palestra col pancione, guarda

La 34enne non ha paura di regalarsi un workout senza sosta: è incinta del secondo bebè dopo Aria

La siciliana ha annunciato la gravidanza a metà dicembre scorso: dovrebbe essere al quinto mese di gestazione

Ha rivelato la cicogna poco prima della metà di dicembre scorso. Il suo ventre diventa ogni giorno più preminente. Nessun problema, Diletta Leotta fa come Federica Pellegrini: anche per la conduttrice un super allenamento in palestra col pancione, la 34enne lo racconta in un reel su Instagram.

La 34enne, che aspetta il secondo bebè dal marito Loris Karius, dopo Aria, nata il 16 agosto del 2023, giorno anche del suo compleanno, non ha mai confidato finora la data del parto. Si presume che sia al quinto mese di gestazione. Ma la gravidanza le dà nuove energie, come confida lei stessa che accompagna il video con queste parole: “Pregnant energy hits different”.

Il filmato è un adv in cui la presentatrice Dazn indossa un look sportivo, top e leggings, firmati Alo Yoga. Ma non fa nulla che somigli, appunto, all'antica disciplina fisico-mentale di origine indiana. Per lei in palestra climbmill (le scale), il multipower, gli stacchi, gli squat e i manubri e tanto altro senza sosta, seguita dal personal trainer.

Come era accaduto a la Divina, anche Diletta, oltre ai complimenti, si prende le critiche di chi la mette in guardia, dato che è incinta, sui pericoli di un allenamento troppo intenso. Federica, però, per tranquillizzare tutti, ha chiarito: “Bisogna tener conto di tre specifiche per me molto importanti. Uno, il corpo della donna, cosa è stato abituato a fare in passato. Due, la tipologia di parto che si andrà a fare. Tre, la situazione corrente a livello ginecologico, a livello fisiologico della donna in gravidanza”. E farsi seguire sia dal proprio medico, che deve dare l’ok, sia da personale qualificato in palestra. Evidentemente Diletta ha messo in conto tutto e ha avuto il 'lasciapassare'.