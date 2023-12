La stilista 68enne difende Chiara Ferragni per il ‘caso Balocco’: “Non si deve scusare”

La 49enne, sentendosi chiamata in causa, replica: “Pensa che io sia l’Antitrust”

Donatella Versace difende a spada tratta Chiara Ferragni, travolta dalla bufera per il caso riguardante i pandori Balocco. La stilista in un commento sotto un post dell’imprenditrice digitale 36enne sottolinea: “Non deve chiedere scusa”. Chiama in causa anche Fedez e poi attacca “quella che si definisce giornalista”, senza fare nomi. Tutti pensano che si starebbe riferendo a Selvaggia Lucarelli, la prima che ha sollevato la questione beneficenza riguardo agli ‘incriminati’ pandori. La stilista 68enne esattamente scrive: “Quella che si definisce giornalista non ha fatto nemmeno 1 euro di beneficenza”.

''Quella che si definisce giornalista non ha fatto nemmeno 1 euro di beneficenza'': Donatella Versace attacca Selvaggia Lucarelli, lo scontro

La Versace non le manda a dire. “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara - precisa - Lei e Fedez hanno fatto SEMPRE beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che HANNO FATTO negli anni e chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. TACETE che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli HATERS per professione”.

In un commento a un post della fashion blogger 36enne la stilista dice la sua e difende a spada tratta l'amica

La 68enne è molto legata ai Ferragnez

Nei giorni scorsi l’Antitrust ha condannato con una multa di un milione di euro due società collegate alla Ferragni per pratica commerciale scorretta. Per l’autorità indipendente che si occupa di difendere il diritto di concorrenza e i diritti dei consumatori Chiara "ha fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro ‘griffato’ avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino”. La donazione di 50mila euro, però, era stata fatta mesi prima dall’azienda. Lei, invece, avrebbe incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro.

La 49enne, sentendosi chiamata in causa, le risponde

Selvaggia replica a Donatella Versace nelle sue IG Stories. “Un mese a parlare di patriarcato e poi ‘quella che si definisce giornalista’. La cosa migliore è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo”, sottolinea la 49enne. Poi aggiunge: "E ripeto… mi piace anche questa cosa che abbiamo passato un mese a parlare di patriarcato e poi ‘QUELLA che si definisce giornalista’.

"Pensa che io sia l'Antitrust", scrive la blogger e scrittrice, giurata di Ballando con le Stelle

“Comunque in questo surreale commento di Donatella Versace ci sono tre elementi incredibili e ve li elenco - continua la giurata di Ballando con le Stelle - Il primo è che lei a quanto pare pensa che io sia l’Antitrust. Cioè, non ha capito che non ho multato io la sua cara best friend. Il secondo è che lei sa che io non faccio beneficenza, perché evidentemente vive nel mondo in cui se non racconti non fai. E poi la terza è che si è sbagliata e ha commentato non sotto al post del pandoro ma sotto un post in cui la sua best friend, a Sanremo, è vestita Dior e non Versace”.