Dopo la rottura con Mediaset, la nuova vita di Barbara D'Urso parte da una vacanza al mare con gli amici: foto

La conduttrice 66 enne si rilassa dopo la stagione tv e annuncia 'progetti segreti'

La D'Urso ha invitato gli amici nella sua villa a Pescia Romana

Barbara D'Urso, dopo la notizia della rottura con Mediaset, è una delle protagoniste dell'estate. Per lei saranno le prime vacanze senza il pensiero del rientro in tv, ma la 66enne sui social si mostra serena e annuncia 'progetti segreti'.

Barbara D'Urso in vacanza dopo la rottura con Mediaset

La conduttrice con gli amici nella sua villa a Pescia Romana

Scatenata in total white Barbara si diverte a Capalbio

Eccola nella sua villa a Pescia Romana circondata da amici. Barbara dopo aver vuotato il sacco contro l'azienda in cui ha lavorato molti anni, adesso ha voglia solo di relax. Cene casalinghe, tuffi in piscina e giornate in spiaggia a Capalbio: questa la ricetta della sua estate. La conduttrice si mostra spensierata in total white mentre balla scatenata al concerto in spiaggia di Nada. I followers commentano la sua forma fisica al top e le augurano tanta serenità. Poi c'è anche chi è più malinconico e commenta: ''Non posso pensare che non potrò più stirare con te in tv''. La D'Urso però non si perderà certamente d'animo, anzi, nelle sue stories annuncia 'progetti segreti'.Sicuramente è un momento particolare perché dopo tanti anni cambierà completamente assetto lavorativo, ma adesso è il momento di rilassarsi...