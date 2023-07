''Avrei preferito avere un maschietto'': Diletta Leotta intervista il compagno Loris Karius e fa una rivelazione inaspettata

La 31enne incinta ha ospitato il compagno nel podcast ‘Mamma Dilettante’

La bionda ha ammesso che quando ha saputo che aspettava una femmina, ha pensato che le sarebbe piaciuto di più avere un maschietto

Diletta Leotta, incinta del suo primo figlio e ora al nono mese di gravidanza, ha intervistato nel suo podcast ‘Mamma Dilettante’ nientemeno che il suo compagno Loris Karius.

La conduttrice 31enne ha fatto molte domande spinose al futuro papà di sua figlia. E ha anche rivelato che in realtà lei avrebbe preferito avere un maschietto.

Loris, 30 anni, calciatore tedesco che milita nel campionato inglese, è apparso inizialmente un po’ imbarazzato di fare l’intervista: “Sto bene, forse non è la cosa che più mi piace al mondo fare però… va bene”.

Diletta Leotta, 31 anni, intervista il compagno e futuro papà di sua figlia Loris Karius, 30 anni, nel podcast 'Mamma Dilettante'

Parlando dell’arrivo della loro bambina ha detto: “Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse”.

Diletta gli ha chiesto: “Mi prometti che ti alzerai di notte e la cambierai e mi aiuterai a fare queste cose?”. Lui ha risposto: “Penso che sia una partnership e che dobbiamo lavorare insieme e non dovremmo lasciare tutto il lavoro a una persona sola. Vedremo, ma dovremo lavorare insieme”.

Quando gli è stato domandato che tipo di padre intende essere, Loris ha replicato: “Sarò un padre ‘super cool’. Un giorno sarò un buon amico per lei, quando crescerà, ma all’inizio cercherò di darle una vita buona e lasciarle prendere le sue decisioni. L’aiuterò qualsiasi sia la direzione che vuole prendere”.

Diletta partorirà più o meno alla metà del mese prossimo a Milano

Loris ha anche spiegato cosa vorrebbe che la bimba riprendesse dalla mamma: “Tu sei sempre positiva, e sempre di buon umore. Sei sempre amichevole e aperta con le altre persone”. Invece da lui vorrebbe riprendesse la puntualità e l’organizzazione, cose in cui Diletta non è proprio ferratissima.

Quindi la bionda siciliana ha confessato: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto’”.

Loris ha aggiunto: “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”.

Alla fine i due hanno dissentito un po’ su una questione. Diletta ha affermato di aver subito pensato alla possibilità di costruire una famiglia con Loris la prima sera che l’ha visto. Ha chiesto: “Quando ci siamo incontrati la prima volta a Parigi avresti immaginato qualcosa come questa?”.

Loris si è sbottonato: in pochi lo conoscono bene

Lui ha risposto: “La prima volta che ci siamo visti, non lo so. Non ho pensato a questa possibilità. Io a dire la verità stavo solamente cenando e parlando un po’”.

Lei ha quindi replicato con un tono fra l’ironico e l’incredulo: “Ma sei orribile. Dovevi dire qualcosa tipo, ‘quando ti ho visto ho capito subito che saresti stata la donna della mia vita’. Io ho detto alle mie amiche, ‘lui è l’uomo della vita’”.

“Ma se dici che la prima sera potevo immaginare che avremmo avuto dei figli, no, non l’ho pensato in quel momento”, ha concluso il biondo teutonico.