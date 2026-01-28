''Voglio lavare i piatti con te'': Dove Cameron in tv svela l’insolita e romantica proposta di nozze di Damiano David

Il rocker dei Maneskin le ha chiesto di sposarlo a ottobre, ma hanno aspettato a ufficializzare: ecco perché

Racconta tutto, ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo film 56 Days. Dove Cameron in tv svela l’insolita e romantica proposta di nozze di Damiano David. La star statunitense 29enne e il cantante 26enne hanno annunciato il fidanzamento lo scorso 3 gennaio. La frase che l’ha fatta sciogliere? “Voglio i piatti da lavare. Voglio il bucato, voglio cucinare insieme, voglio te nella tua maglietta grande. E questa è la vita che scelgo. E spero che tu scelga la stessa. Mi vuoi sposare?”.

La proposta del rocker dei Maneskin è arrivata a ottobre 2025. Hanno aspettato a dirlo al mondo per una ragione. “Due ore dopo la proposta eravamo su un volo”, rivela Dove. Erano diretti in Australia. Così hanno atteso fino all’anno nuovo.

“L'anello è bellissimo, lo so. Ha fatto un lavoro bellissimo. Ha aiutato a disegnarlo. Quindi mi sento particolarmente commossa ed è così perfetto”, confida la Cameron parlando del solitario che ha all’anulare. “Lui mi diceva: 'Sto disegnando l'anello'. Poi un giorno mi ha detto: 'L'anello è pronto'. Quindi sapevo che da un momento all'altro sarebbe potuto succedere”, aggiunge.

“L'ho detto a tutte le mie amiche e in tutte le chat di gruppo, ero tipo: 'Oh mio Dio, wow, non è pazzesco? Mi sposerò. Mi fidanzerò forse quest'anno, forse l'anno prossimo. Chi lo sa?'. E loro dicevano: 'Ok, l'unica cosa che devi fare è vestirti di bianco ogni giorno. Devi avere sempre le unghie fatte perché non c'è modo che noi, come gruppo, come comunità, possiamo pianificare questo fidanzamento se tu non sarai preparata'”, prosegue l'attrice e cantante.

La proposta di Damiano, però, è arrivata inaspettata: “In un giorno che non avrei mai potuto prevedere. Stavamo facendo le valigie e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare i bagagli bene. Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta. Ci sono vestiti ovunque. Indosso una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po' bagnati dalla doccia. E sto correndo in giro come una piccola creatura in casa nostra e lui fa quella cosa; non so se voi, ma sento che ogni ragazza conosce questa cosa con il proprio partner… Io sono nel corridoio e lui fa quella faccia da fidanzato che dice: 'Amo questa piccola creatura sciocca che fa parte della mia vita'”.

Cameron intuisce che David sta per chiederle qualcosa di importante e prova ad andare in bagno per sistemarsi, ma… “E’ stato esattamente come se avessi dimenticato come si fa a funzionare per un minuto. Il mio cervello si è spaccato a metà. E poi sono uscita in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano, rivela.

Il romano aveva l’anello in mano. Lui la guarda e le dice: “So che alcune ragazze vogliono petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è così grande ed è piena di così tanti successi pubblici che non c'è più romanticismo in questo per noi. Volevo farlo qui, a casa nostra, perché voglio i piatti da lavare. Voglio il bucato. Voglio cucinare insieme. Voglio te nella tua maglietta grande. E questa è la vita che scelgo. E spero che tu scelga la stessa. Mi vuoi sposare?”. Dove emozionata ha detto subito di sì.