Dove hanno fatto l’amore la prima volta, matrimonio e figli: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si svelano

La coppia ha rilasciato un’intervista radiofonica congiunta a Turchesando

I due ad un paio di mesi dalla fine del GF Vip sembrano fare proprio sul serio

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ormai una coppia da diversi mesi dopo l’incontro fatidico al Grande Fratello Vip, hanno rilasciato un’intervista di coppia nel programma radiofonico ‘Turchesando’. Il 37enne ha anche svelato se la loro prima volta è stata proprio fra le mura di Cinecittà.

Ha detto: “La nostra vera prima volta è stata fuori dalla casa ovviamente. Dentro la casa erano tentativi goffi. Io dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale’. Ci siamo quasi fatti squalificare per un tentativo goffo”.

Edoardo Tavassi, 37 anni, e Micol Incorvaia, 29

Edoardo ha poi ammesso di essere cotto di Micol e proprio per questo ha difficoltà a stare troppo tempo senza di lei e le ha chiesto di trasferirsi a casa sua a Roma in pianta stabile.

“Non voglio stare distante da lei. Le ho fatto la proposta di venire a Roma. Sì di venire a vivere con me e di stare insieme. Quando stiamo insieme ho l’ansia perché so che poi se ne va. Quindi mi godo meno tutto pensando a quando dovrà ripartire. Non voglio il treno che me la porta via. Per questo le ho chiesto di convivere. Lei mi ha detto di si che si trasferirà da me presto. Speriamo succeda prima dell’estate”.

“Un futuro figlio? Se è femmina è Zelda. Poi il maschio lo possiamo chiamare come vuole”, ha sottolineato in maniera ironica.

Edoardo e Micol nello studio radiofonico di 'Turchesando' di Turchese Baracchi a Roma

Sul matrimonio il fratello di Guendalina ha invece dichiarato: “Io voglio vedere cose prima, voglio andare a Tokyo con lei, ho da fare cose poi dopo pensiamo, bisogna convivere. La convivenza è la prova del nove al Grande Fratello l’abbiamo già testato però è un’altra roba, vediamo la vita reale. Sta andando alla grande per adesso e se continua così è ovvio che uno fa il salto”.

Edoardo ha infine dichiarato di essere interessato a partecipare con la sua dolce metà a un programma che ama molto, ‘Pechino Express’. “Devono chiamarci, non è che decidiamo noi. Però noi ci siamo”, ha affermato.

Gli ha fatto eco Micol: “Io sono una molto comoda. Sono poco incline a dormire per terra, mi piacerebbe tanto proprio per mettermi in gioco poi con Edoardo penso che sarebbe un’esperienza unica, mi divertirei come una matta. Quindi sì devo dire che lo farei”.