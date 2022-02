Drusilla Foer, stoccata a Iva Zanicchi a Sanremo: 'Ho qualcosa più di te...? Sono colta’

Drusilla Foer fa impazzire il pubblico a Sanremo 2022, è la regina incontrastata del festival e conquista consensi per la sua ironia, simpatia ed eleganza. L’alter ego di Gianluca Gori, 54 anni, è fenomenale durante la terza serata della kermesse canora anche quando tira una stoccata a Iva Zanicchi, poco prima dell’esibizione della cantante 82enne, in gara con Voglio amarti. Lo scambio di battute tra le due è al fulmicotone, Drusilla gela col sorriso l’artista. “Ho qualcosa più di te…? Sono colta”, sottolinea alla Iva nazionale che prova a ironizzare su di lei.

“Quanto sei alta”, dice la Zanicchi alla Foer accanto a lei subito dopo averla presentata. Drusilla immediatamente replica dai suoi 185 centimetri di altezza: “Parecchio più di te”. Iva, sempre padrona del palcoscenico e incontenibile, lancia la sua ‘battutaccia’: “Ma hai anche altre cose più di me…”. La risposta è da applausi. “Sì, sono colta”, controbatte la Foer.

Il siparietto è divertente, Iva Zanicchi non se la prende e a sua volta si diverte. Incassa con disinvoltura e poi ruggisce con la sua voce. Drusilla, invece, ruba la scena persino ad Amadeus e sui social c’è già chi la vorrebbe a Sanremo il prossimo anno come conduttrice.

Anche il monologo che arriva all'una passata rende Drusilla speciale, parla dell’importanza dell’unicità: “Non voglio ammorbarvi a quest’ora con parole sulla fluidità, sull'integrazione, sulla diversità. Diversità non mi piace perché ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che proprio non mi convince. Voglio parlare di unicità”.

Invita le persone a scoprirsi e a scoprire gli altri, ad ascoltare. Drusilla poi conclude: “Promettetemi che ci doneremo agli altri, che accogliamo il dubbio anche solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni. Facciamo scorrere i pensieri in libertà e senza pregiudizio e senza vergogna. Facciamo scorrere i sentimenti con libertà e liberiamoci dalla prigionia dell'immobilità. Immaginate se il mondo non ruotasse e fisso stesse, se tutto il buio fosse nero pesto”. E canta un brano inedito, “Guerra”, che fa parte del suo progetto discografico, in uscita il prossimo autunno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2022.