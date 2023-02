Edoardo Tavassi legge la commovente lettera d'amore per Micol Incorvaia: piangono tutti

Il 37enne fa una dedica intensa alla sorella di Clizia 29enne

Edoardo Tavassi è sempre più preso da Micol Incorvaia. In occasione di San Valentino il 37enne legge alla 29enne siciliana una commovente lettera d’amore. Si emoziona e commuove, ma non solo lui: piangono tutti nella Casa del GF Vip.

Il romano finalmente apre il suo cuore: desidera far comprendere a Micol quanto sia sempre più importante. Finora non si era mai lasciato andare del tutto, per colpa delle telecamere. Anche la sorella minore di Clizia Incorvaia aveva fatto lo stesso.

Edoardo aveva cercato di contattare Micol anche prima di entrare al reality show, le aveva scritto su Instagram, c’era stata una risposta, ma la cosa si era conclusa lì. Ora, finalmente, grazie al Grande Fratello Vip i due sono una coppia.

“Mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista, questo anche grazie ai filtri sulle foto del tuo profilo Instagram. Ti chiesi in direct durante la quarantena se era tutto apposto, tu mi hai scritto sì e poi alla fine non mi hai risposto. C’ero rimasto male all’inizio lo ammetto, ma poi ho pensato: ‘Dove scappa? Tanto in Casa poi la ribecco’. Infatti è così che è andata, ho visto la dolce Micol davanti a me e ti ho strappato un sorriso mentre eri lì freezzata”, le scrive il fratello di Guendalina Tavassi.

“Da lì in poi come due amici insieme passavamo le ore, e ogni volta che ridevi ad una mia battuta mi esplodeva sempre il cuore. Quante cose abbiamo in comune, i manga, le anime, mia sorella amica di Clizia: era chiaro che per me non potevi che essere solo una semplice amicizia. L’ho capito soprattutto quando mi veniva il pensiero che mentre ti dicevo: ‘Mo te parto’, volevo baciarti per davvero”, continua Edo.

“Come da ragazzino, quando andavo a scuola ho detto alla tua amica Giaele: ci metti una buona parola? Sarò un sottone, sotto un treno, sotto un tram, fatto sta che da lì a poco dormivamo dentro un Van. Non sai quanto ero felice, tu non puoi capire quanto, aspettare l’arrivo della notte per poi dormirti accanto. Ed è bello pure di mattina vedere dormire quella donna con il visetto da bambina, quel visetto che starei ore a guardare, però amore mio a una certa ti devi pure alzare!”, prosegue Tavassi.

Micol si asciuga gli occhi: nella Casa del GF Vip è nato l'amore

Micol ascolta trepidante, anche gli altri sono tutti in silenzio. “In un attimo da Edoardo sono diventato il tuo Dodino, lo avresti mai detto che all’inizio ci saremmo trovati a festeggiare San Valentino? Siamo molecole, siamo forti insieme come una coppia di assi, anzi siamo una cosa sola, noi siamo gli #Incorvassi. E ora ti dirò una cosa forse banale, forse scontata, ma il Grande Fratello io l’ho vinto quando ti ho incontrata. E visto che a dire smancerie e a essere timido sono il primo, adesso alzati, dammi un bacio e buon San Valentino”, conclude l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Improvvisamente volano petali rossi in aria e i due con le lacrime agli occhi si regalano, davanti a tutti, un grande bacio.