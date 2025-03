Eleonora Cecere di 'Non è la Rai' oggi lavora come guardia giurata al Colosseo: l'incontro con gli ex coinquilini del GF a Roma

La 46enne, dopo aver abbandonato il reality a fine ottobre scorso, ha una nuova occupazione

Un passato fatto di tanta tv, poi il ritorno al Grande Fratello 2025, reality abbandonato a fine ottobre scorso dopo aver ricevuto una lettera accorata del marito 64enne Luigi Galdiero, che la voleva a casa in famiglia, dalle due figlie Karole e Marlene, 11 e 9 anni. Eleonora Cecere, stellina di Non è la Rai, oggi sembra aver voltato definitivamente pagina: lavora come guardia giurata al Colosseo. E’ proprio lì, nel centro di Roma, che avviene l’incontro con gli ex coinquilini del GF Iago Garcia e Luca Calvani, eliminati dallo show.

Eleonora, dopo essere uscita dalla Porta Rossa, aveva visto il consorte ferocemente attaccato da molti: lo avevano accusato di maschilismo. Lei lo ha sempre difeso. “Luigi non mi avrebbe mai portata via da un sogno. Se lo ha fatto, è stato per le bambine. Loro sono la mia vita, il mio tutto. Ho desiderato uscire dalla casa del GF per andare da loro”, aveva chiarito ospite a Verissimo.

Adesso la Cecere sorride a Luca e Iago che la vanno a trovare, regalandosi una gita nel famoso monumento capitolino. Eleonora indossa la divisa di Sicuritalia, che dal 1° dicembre scorso si occupa del servizio di vigilanza armata al Parco Archeologico del Colosseo, che comprende anche Foro Romano, Foro Palatino e Domus Aurea.

E’ una guardia particolare giurata e sorride felice. Eleonora scherza con Garcia e Calvani, che, vedendola all’opera, ironizzano: “E’ armata fino ai denti”. Lei li controlla e poi dà loro libero accesso: non hanno nulla di pericoloso addosso, possono entrare.