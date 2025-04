''Di notte apro i libri e mi metto a studiare'': Eleonora Daniele sta prendendo una seconda laurea, ecco in cosa

La conduttrice 48enne dodici anni fa si è laurea in Scienze della Comunicazione

Adesso ha ripreso gli studi ed è al secondo anno di un’altra facoltà

A ‘Di Più’ ha spiegato di studiare di notte dopo la diretta di ‘Storie di sera’

Eleonora Daniele sta prendendo una seconda laurea oltre un decennio dopo aver preso la prima.

La conduttrice 48enne lo ha detto al settimanale ‘Di Più’, parlando del suo ritorno al timone di un altro programma, ‘Storie di sera’, che come dice il nome stesso va in onda in seconda serata.

“Per fortuna mi bastano poche ore di sonno e inoltre, quando torno a casa di notte dopo Storie di sera, l’adrenalina della diretta ce l’ho ancora tutta addosso e di chiudere occhio non se ne parla”, ha raccontato.

“Allora vado in camera di mia figlia, accendo una lucetta e, mentre dorme profondamente, mi siedo accanto a lei, apro i libri e mi metto a studiare”, ha aggiunto.

Eleonora Daniele, 48 anni, ha ripreso a studiare all'univeristà ed è al secondo anno di Psicologia

“Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, che ho preso dodici anni fa, adesso preparo gli esami per quella in Psicologia: sono iscritta al secondo anno”, ha proseguito.

Eleonora, che nel 2019 ha sposato il compagno Giulio Tassoni e nel 2020 ha accolto al mondo con lui la sua prima figlia, Carlotta, ha sempre avuto una passione per lo studio.

“Da ragazza non ho potuto farlo, dovevo lavorare per mantenermi e ne ho sofferto molto”, ha ricordato.

Poi ha anche parlato della motivazione che l’ha spinta a iscriversi proprio a psicologia: “E’ un viaggio meraviglioso nella mente, che mi affascina e mi arricchisce, ma mi dà anche tanti strumenti per leggere poi gli argomenti di attualità e cronaca di cui mi occupo tutti i giorni in tv”.

Per lei ci sono sempre mille progetti in ballo ma riesce a destreggiarsi nonostante il tempo sia poco. “Se resto indietro con gli esami mi organizzo e riesco a recuperare. Adesso, per esempio, ne sto preparando due per la sessione di settembre. Ma non tutte le notti insonni le passo sui libri: sto anche scrivendo un romanzo…”.