L’attrice 69enne pensa di avere grandi affinità con la compagna del figlio Paolo Ciavarro

Da nonna è felicissima: il nipote Gabriele l'ha "rinnovata"

Eleonora Giorgi conferma di avere grandissimo feeling con la nuora Clizia Incorvaia, compagna del figlio Paolo Ciavarro. L’attrice 69enne ai microfoni de I Lunatici ribadisce che pensa di somigliare molto alla 42enne. “Ha un certo candore pensante che è proprio la mia matrice”, confida.

Eleonora Giorgi pensa di somigliare alla nuora Clizia Incorvaia: ''Candore pensante''

Eleonora non ha alcun dubbio su Clizia e il loro legame: “Ottimo, ci sono molte affinità. Vagamente mi assomiglia fisicamente e ha un certo candore pensante che è proprio la mia matrice”. Poi parla anche di lei da nonna. Clizia e Paolo la coinvolgono molto con il loro bambino, Gabriele, nato il 19 febbraio 2022.

“Mamma mia, non mi potevo immaginare una cosa così. Sono grande d'età, fino a un anno fa sentivo un sentimento di chiusura dei giochi. Il nipotino mi ha cambiato prospettiva. E' la vita che si rinnova. Mi ha fatto tornare ad essere madre”, sottolinea la Giorgi.

Eleonora aggiunge: “Quando mio figlio e Clizia me lo affidano per uscire gli do una mano, si fidano di me. Io a volte mio nipote lo chiamo Paolo, come mio figlio. Poi torno a chiamarlo Gabri, ovviamente. E' l'eterna maternità che si rinnova. Le donne possono capirmi, torniamo madri, ma con una consapevolezza diversa. Certe volte mi dico che non so se ci sarò quando Gabri avrà vent'anni, però mi ha rinnovata”.