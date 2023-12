L'ex Miss Italia Eleonora Pedron si è laureata: le foto della cerimonia e il bacio del compagno attore Fabio Troiano

La 41enne è dottoressa in Psicologia e indossa fiera la corono d’alloro

“Mamma e… papà, son tanto felice”, scrive orgogliosa. E’ raggiante. Eleonora Pedron si è laureata, è dottoressa in Psicologia. La tesi l’ha discussa ieri, 18 dicembre. Sul social l’ex Miss Italia posta foto e video del grande giorno in cui ha condiviso la sua gioia col compagno, l’attore 49enne Fabio Troiano.

Ha scritto una tersi ispirata alla sua storia personale. Nella sua vita Eleonora ha subìto due gravi perdite in momenti diversi, ma avvenute in circostanze analoghe: la sorella Nives e il padre Adriano sono morti in due incidenti stradali. Ha messo tutto nero su bianco e ha raccontato la sua storia. Il titolo che ha dato al suo lavoro è: “L’arte di crescere: resilienza e rivoluzione della mentalità in un mondo in continuo cambiamento”.

La Pedron ha concluso con grande orgoglio il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche all’Università Cusano, il suo relatore è stato il Prof. Renato Pisanti. Sorridente alza il libro della tesi al cielo. E’ bella e gioiosa con indosso un completo pantalone grigio e sotto una t-shirt color arancio con sopra una stampa.

“La mia dottoressa”, scrive Troiano, che reposta sul suo profilo lo scatto in cui bacia la fidanzata subito dopo il conseguimento del titolo. Presenti anche gli amici più cari e i parenti stretti, compresa la madre Daniela. Eleonora piange commossa, stempera la tensione accumulata così. Ma è un giorno favoloso. Intervistata sul corso di laurea scelto aveva detto: “Psicologia: per aiutarmi e aiutare in futuro altri bambini ‘feriti’”. Come lo è stata lei.