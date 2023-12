Miriam Leone a pochi giorni dal parto mostra il suo pancione ormai esplosivo: guarda

L’attrice 38enne ironizza sulla gravidanza: “Incinta da 123 mesi”

La siciliana condivide il messaggio di una fan ridendoci su

Miriam Leone passeggia, approfittando della bella giornata di sole, in compagnia del marito Paolo Carullo. Attende l’arrivo del suo bebè. A pochi giorni dal parto mostra il suo pancione ormai esplosivo. Condivide le foto sul social e scrive: "Metti una mattina in giro per Milano…”.

Miriam Leone a pochi giorni dal parto mostra il suo pancione ormai esplosivo

Sposata dal settembre 2021, ha annunciato la gravidanza lo scorso agosto sulle pagine di Vanity Fair. Quello che verrà alla luce sarà il suo primo figlio. Non ha mai svelato se arriverà una femminuccia o un maschietto. “Non sappiamo il sesso del bebè, lo vedremo quando arriverà”, ha detto l’attrice.

L’attrice 38enne ironizza sulla gravidanza: “Incinta da 123 mesi”

Vive uno stato di costante beatitudine. Bella con le forme da mamma, Miriam negli scatti postati indossa un abito marrone in lana aderente e lungo, sopra un giubbotto in jeans particolare foderato di pelliccia sintetica. “Io non do nulla per scontato. Il fatto che questa personcina sia arrivata così mi sembra un dono. Mi sento molto fortunata per questo”, ha rivelato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre. E’ raggiante e si vede.

La siciliana condivide il messaggio di una fan ridendoci su. Passeggia a Milano approfittando della bella girnata di sole

La Leone, ironicamente, si prende pure un po’ in giro. Condivide il messaggio di una fan in cui c’è scritto: “Mirian Leone è incinta da 123 mesi”. Ci ride su, forse anche a lei, nonostante stia benissimo in dolce attesa, pensa che sia arrivato il momento di accogliere la cicogna che arriverà a giorni.