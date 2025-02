L'ex corteggiatrice di 'UeD' Eleonora Rocchini ha ricevuto la proposta di nozze da Nunzio Moccia, ex della sorella del suo ex: guarda

La 29enne è legata al ragazzo, per cui aveva lasciato Oscar Branzani, da cinque anni

Scelta in tv dal tronista, si era innamorata del fidanzato della sorella Dalila: un triangolo che aveva fatto scandalo

Stavolta niente polemiche. L'ex corteggiatrice di 'UeD' Eleonora Rocchini ha ricevuto la proposta di nozze da Nunzio Moccia, ex della sorella del suo ex. La 29enne si sposa. La proposta, in realtà, è arrivata ben tre mesi fa, ma lei ha voluto condividerla con i follower solo ora.

La ragazza era stata sotto i riflettori ad agosto 2024. Dopo una vacanza extra lusso in Thailandia, aveva detto di non avere soldi, chiedendo l’aiuto dei fan per un intervento al suo cane. Già prima era finita nell’occhio del ciclone. Scelta dal tronista Oscar Branzani a Uomini e Donne, lo aveva lasciato perché innamorata del fidanzato della sorella di lui, Dalila, l’uomo con cui ora, dopo 5 anni di relazione, andrà all’altare. Il triangolo amoroso all’epoca aveva fatto scandalo.

La Rocchini è felicissima. Nel video condiviso Moccia si inginocchia davanti a lei per chiederle la mano. La risposta, ovviamente, è sì. Le parole di lui, romantiche ed emozionanti, l’hanno definitivamente fatta capitolare. Lei le riporta nel post che accompagna il breve filmato.

“Tante volte ho immaginato come sarebbe stato questo momento, e tutte le volte in cui l’ho fatto c’eri sempre e solo te. Per me sei sempre stata l’unica Tu, così fragile ma anche così forte, e non solo con me, con tutte le persone che ami e anche con quelle che, nel tempo, ti hanno fatta piangere per poi però rinvigorirti, rendendoti impenetrabile e imbattibile. La tua storia trasuda speranza, in un mondo dove tutto è apparenza e superficialità Tu mi dai speranza, perché con tutto il dolore che hai subito sei andata avanti e hai fatto andare avanti anche tutti noi. Io posso vivere senza di te, ma non voglio e non lo vorrò mai ! Ti voglio sposare dal primo giorno in cui ti ho vista, sono innamorato di tutti i tuoi difetti ancor prima dei mille pregi che hai, da sempre… Ti voglio sposare perché so cosa significa questa vita senza di te e questa vita, la mia vita, non sarebbe vita senza di te”, le ha detto Nunzio.

Eleonora commenta: “Accadeva ormai più di tre mesi fa… Ci ho messo un po’ a realizzare ma sopratutto abbiamo voluto tenerlo per noi per poterci prima godere tutto nel modo più riservato possibile… Volevamo prima viverci a pieno la reazione delle nostre famiglie e dei nostri amici per poi, con calma, condividere tutto anche con voi. E’ stato magico vivere tutta questa intimità senza sentire alcuna pressione del mondo circostante, ho sentito e sento tutto l’amore di quel momento ogni giorno, e non vi nego, che pubblicare questo video mi spaventava un po’. Non so, a volte si ha un po’ paura di mostrare la propria intimità con il mondo esterno, forse se ne è quasi un po’ gelosi. Mi sono presa il mio tempo e ora sono pronta a condividerlo…”.