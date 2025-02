Il 34enne, cantautore e rapper, parla di matrimonio con Nicolò De Devitiis a Le Iene

L’inviato del programma tv ha trascorso la settimana sanremese insieme a lui

Achille Lauro ha trascorso la settimana sanremese insieme a lui. Nicolò De Devitiis non ha mai perso di vista il cantautore e rapper, che si è piazzato solo settimo al Festival. Il pubblico lo avrebbe voluto sul podio con la sua “Incoscienti giovani” e ha accolto la notizia tra i fischi. A Le Iene l’inviato racconta i suoi giorni con 34enne che a lui fa una confessione inaspettata. “Mi piacerebbe tantissimo fare famiglia, avere 15 figli, ma devo scegliere la persona giusta”, svela. In questo momento della sua vita è assolutamente single.

''Mi piacerebbe tantissimo fare famiglia, avere 15 figli, ma devo scegliere la persona giusta'': la confessione di Achille Lauro

Lauro confida a De Devitiis cosa pensa del matrimonio. Lo fa senza filtri, aprendosi completamente e dice: “Credo sia molto difficile, che sia un lavoro, un atto di coraggio, devi proprio volerlo. Non sono uno che dice non mi voglio sposare, non voglio fare famiglia, anzi, mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe avere 15 figli, quando sarà il momento voglio scegliere la persona giusta, costruire qualcosa di sano che duri”.

Il 34enne, cantautore e rapper, parla di matrimonio con Nicolò De Devitiis a Le Iene. nel servizio si vede anche la madre dell'artista

Nicolò gli domanda cosa sia per lui l’amore. Achille, sempre più sex symbol per tante, che affascina anche con il suo modo di essere e di parlare e per il suo pensiero, soprattutto dopo essere stato giudice a X-Factor nell’ultima edizione del talent show, replica: “Per me forse è volere il bene dell’altro, amarsi è proprio quello, anche sapersi dire addio”.

L’inviato del programma tv ha trascorso la settimana sanremese insieme a lui

L’inviato della trasmissione di Italia 1 desidera anche sapere se durante Sanremo si faccia l’amore. Lauro rimane evasivo, però: "Dobbiamo tornarci quando non siamo in gara”, ironizza, lasciando intendere che il tempo per il sesso non ci sia. Poi, incalzato, lascia aperto uno spiraglio: "Beh, volendo potremmo. Ma forse sì...”.