''Mi espongo anche se il mio giudizio non è affine a quello degli altri'': la Canalis difende l'amica Alessia Marcuzzi dopo Sanremo

In pochissimo tempo si scatena la polemica. Elisabetta Canalis difende a spada tratta l’amica Alessia Marcuzzi dopo Sanremo. La 52enne pubblica un post di ringraziamento: è stata entusiasta di essere stata sul palco dell’Ariston alla serata finale del Festival insieme a Carlo Conti e Alessandro Cattelan. In tanti le fanno i complimenti, ma arrivano pure critiche feroci per la sua ‘performance’. L’ex velina la pensa diversamente e non si nasconde: "Mi espongo anche se il mio giudizio non è affine a quello degli altri".

La sarda 46enne nel suo commento scrive: “Devi condurre un’edizione intera, lo dico da sempre”. Le sue parole vengono accolte con grande sarcasmo. Emoticon di faccine che ridono a crepapelle, ma non solo. Le danno della “falsa”. “Ma ti rendi conto delle idiozie che dici? Sembrava un'oca appena uscita dal recinto. Ridicole”, scrive un’utente. E ancora: “Dici sul serio??? ...Ci siamo vergognate noi per lei... Era ubriaca…”; “Anche no! Bisognerebbe essere obiettive! Un vero flop!”; “Che false amiche”; “Vabbè l' amicizia. Ma stai scherzando? Che serata hai visto! Forse quella del giovedì!”.

La Canalis non rimane in silenzio e alla fine ribatte: “La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c'è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto”.