Elettra Lamborghini e le fatiche del super dimagrimento prima dell'estate: ''Mi alleno come una matta, mangio vegano e faccio…''

Elettra Lamborghini sta cercando di essere in forma top in vista del tour di cui sarà protagonista con la sua musica. La cantante 28enne racconta le fatiche del super dimagrimento prima dell'estate. “Mi alleno come una matta, mangio vegano e faccio la sauna”, svela. “Mi spalmo creme dalla mattina alla sera”, aggiunge. Si sottopone anche a massaggi.

La 28enne nelle sue IG Stories replica a chi ha sempre da ridire. “Non iniziate a sfracassarmi i ‘coions’ dicendo: ‘E’ troppo magra’, perché le magre sono altre e soprattutto perché mi è stato dato della ‘grassa’ da tutta la vita, ma me ne sono sempre fregata perché poi realmente non penso di esserlo mai stata. Ho sempre ‘magnato’ come una botte in momenti di stress, ma dopo li ho sempre persi (i chili in più, ndr). Detto ciò, ripeto: le magre sono altre. Date a Cesare quel che è di Cesare…”, esordisce.

Elettra si spiega: “Quel che voglio dire è che non vi va mai bene niente. E sono magra e allora son ‘troppo magra’. E son grassa e allora ‘sono troppo grassa’. Quindi devo perdere peso, quando lo perdo ridivento ‘troppo magra’. Tra l’altro continuo a pensare alla fatica che ho fatto perché mi sto allenando minimo due volte al giorno, poi faccio equitazione, le prove, eccetera. Sto lavorando sul mio corpo perché questa estate sarò in tour e non voglio arrivare col fiato corto dopo tre canzoni”.

“L’altro giorno mi stavo spalmando una crema e ho pensato che la gente vede che in 3 mesi, voilà, sono dimagrita… No belli: tutte le sere mi spalmo queste creme. Non immaginate tutti i sacrifici che ci sono dietro. Faccio la sauna, mi alleno come una matta, mangio bene. La gente non sa mai un caz*o”, continua la Lamborghini.

“Tra l’altro io crescendo mi vedo più bella. Molto stanca, ma più bella. Mi vedo che sto migliorando rispetto a 10, 15 anni fa. Crescendo ti vedi il viso più fine, come altre mie amiche… E la gente, subito: ‘Ah sono tutte rifatte!’. Raga, ma sapete che vuol dire essere tutte rifatte? Qualche caz*atina la si fa, uno prova, poi magari fai caga*e e lasci ‘scemare’. Però crescendo il viso cambia, anche solo perdendo 5 chili cambia, quindi non è che sono tutti rifatti”, precisa ancora l’ereditiera.

E sul dimagrimento, chiarisce: “La mia dieta? Non c’è alcuna dieta. Ho chiuso la bocca, mangio di meno e mi alleno di più. Questo è. Mangio vegano, devo dire la verità: a casa sempre. Ogni tanto mangio due uova, ma mangio benissimo. Quando sono fuori mangio quello che mi pare, quindi non so quanto durerà questo mio ‘fisichino’…”.