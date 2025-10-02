La cantante Elisa piange disperata: lacrime in un video sui social pubblicato nella notte, ecco perché

E’ stravolta e angosciata: la 47enne fa un appello: “Stanno morendo!”

Elisa piange disperata. Copiose lacrime le rigano il volto in un video che condivide sui social nella notte. Angosciata non riesce a credere a quel che sta accadendo a poche miglia da Gaza. Molte tra le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate, alcune addirittura abbordate. La 47enne, che da mesi si spende per dare il suo sostegno al popolo palestinese, è stravolta e angosciata. “Stanno morendo!”, sottolinea.

E’ seduta accanto al piano con cui compone le sue canzoni. L’artista con la voce rotta e singhizzante dice: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti. In poche ore, portateli voi gli aiuti. Perché stanno morendo!”. Tagga la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Elisa Toffoli a fine agosto aveva elogiato l’iniziativa della Global Sumud Flotilla per la loro operazione umanitaria e pacifica.

"Dobbiamo supportarli, dobbiamo cercare di dar loro attenzione mediatica e non abbandonarli: è molto importante per proteggere le loro vite che l’attenzione mediatica rimanga alta su questa missione. Stanno cercando di arrivare là dove i governi stanno fallendo, stanno cercando di ridare dignità all’umanità intera con questo gesto, una dignità che ultimamente è andata persa", aveva scritto in un post. Pochi giorni fa ha pure partecipato alla manifestazione nazionale, a Trieste, contro la guerra a Gaza.