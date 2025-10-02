''Ritocchini? Non mi stravolgo'': Alba Parietti parla dei suoi interventi estetici in tv

A La Volta Buona su Selvaggia Lucarelli dice: “Non potrebbe essere mai mia amica”

Alba Parietti a La Volta Buona si toglie i sassolini dalle scarpe. Prima in tv parla dei suoi interventi estetici, poi affronta lo spinoso tema del suo rapporto burrascoso con Selvaggia Lucarelli. Replica pure a Lucrezia Lante della Rovere, che aveva detto nello stesso studio, svelandosi sull’amore: “Non sono Alba Parietti, che si innamora ogni cinque minuti, beata lei!”. “Ritocchini? Non mi stravolgo”; sottolinea la 64enne.

Schietta, diretta, Alba, quando Caterina Balivo le chiede dei ‘miglioramenti’ di cui ha fatto uso negli anni, dice: “Non voglio sembrare una ventenne, voglio solo preservarmi". E immediatamente precisa: “Tranne bocca e seno, ho fatto solo ritocchi minimi. Non ho mai stravolto la mia immagine”.

Capitolo Lucarelli. La Parietti non fa sconti: “Non ci siamo chiarite io e Selvaggia. Le riconosco un sacco di qualità: è una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria, è una bella donna, sa stare in video e se fossi un conduttore la prenderei. Ma non potrebbe mai essere mia amica”.

Le due si sono fronteggiate in tribunale per ben 5 anni. La showgirl puntualizza: "Nei miei confronti ha un problema serio perché ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola. In 50 anni di televisione non mi è mai successo di prendere una denuncia penale o civile da un collega”.

Alba esprime solidarietà a Barbara d’Urso, ora concorrente a Ballando con le stelle: “Era in un momento delicatissimo sabato scorso. Una donna di 68 anni che si rimette in gioco e si esibisce a mezzanotte e mezza con la tensione, lei ha commentato le faccine. Quelle non sono opinioni ma sono offese. E lo dico da fan di Ballando con le Stelle, non mi perdo una puntata. Ma i concorrenti sono esseri umani, non pupazzi”.

La Parietti poi passa a Lucrezia Lante della Rovere: “Donna simpatica, bellissima e intelligente. Non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata. Per me i sentimenti sono una cosa importante, non ho mai vissuto con leggerezza i rapporti sentimentali, ho scelto sempre le persone con cui stare con grande cura. Sono stata sette anni da sola. Ha detto una cosa assolutamente falsa”. E quando Balivo le domanda di Fabio Adami, sottolinea: “Assolutamente ex”.