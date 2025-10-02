''Settimane al Bambin Gesù'': il messaggio social dell’ex di Temptation Island e GF preoccupa i fan

- “E’ un momento purtroppo non bello della nostra vita e che dovremmo superare”
- “Non ho né la testa né le parole giuste per stare sui social in questo momento”
Il messaggio social dell’ex di Temptation Island e GF preoccupa i fan che la seguono. “Settimane al Bambin Gesù”, confessa Carlotta Dell’Isola, che con Nello Sorrentino, ora suo marito, mise alla prova il loro amore nel reality targato Maria De Filippi. I due stanno vivendo un momento delicatissimo riguardante il figlio Niccolò Domenico, nato l’11 ottobre 2024. Il piccolo ha problemi di salute, la 32enne sta trascorrendo giorni nell’ospedale pediatrico romano a causa di una patologia riguardante il bimbo che però non desidera ancora chiarire.
Volto triste e contratto, quasi in lacrime. Carlotta nelle sue Storie si rivolge ai follower e spiega la sua assenza: “Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Vi volevo ringraziare innanzitutto per i tanti messaggi che ho ricevuto in questi in queste settimane in cui mi sono assentata e mi sembrava doveroso passare di qui a farvi un saluto”.
“Purtroppo non ho né la testa né le parole giuste per stare sui social in questo momento. E’ un momento purtroppo non bello della nostra vita e che dovremmo superare, che supereremo”, aggiunge preoccupata.
“Purtroppo ho poco da poco da ridere e penso che i social servano anche a strappare un sorriso alle persone, ma in queste settimane diciamo che non avevo la testa. Ho poca voglia di parlare e ma è giusto che anche la che piano piano ritorni anche io un po' a condividere qualcosa”, sottolinea ancora la Dell’Isola.
“Vi volevo ringraziare perché i messaggi son tanti, ho incontrato molte persone nel corso di queste settimane al Bambin Gesù e quindi era giusto che io passassi di qui a salutarvi, a ringraziarvi e a dirvi che teniamo botta. Poi ci racconteremo adesso, adesso non è il caso. Vi mando un bacino e ci aggiorniamo presto”, conclude Carlotta. Al momento non vuole confidare nulla di più.