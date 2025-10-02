''Settimane al Bambin Gesù'': il messaggio social dell’ex di Temptation Island e GF preoccupa i fan

“E’ un momento purtroppo non bello della nostra vita e che dovremmo superare”

Il messaggio social dell’ex di Temptation Island e GF preoccupa i fan che la seguono. “Settimane al Bambin Gesù”, confessa Carlotta Dell’Isola, che con Nello Sorrentino, ora suo marito, mise alla prova il loro amore nel reality targato Maria De Filippi. I due stanno vivendo un momento delicatissimo riguardante il figlio Niccolò Domenico, nato l’11 ottobre 2024. Il piccolo ha problemi di salute, la 32enne sta trascorrendo giorni nell’ospedale pediatrico romano a causa di una patologia riguardante il bimbo che però non desidera ancora chiarire.

Volto triste e contratto, quasi in lacrime. Carlotta nelle sue Storie si rivolge ai follower e spiega la sua assenza: “Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Vi volevo ringraziare innanzitutto per i tanti messaggi che ho ricevuto in questi in queste settimane in cui mi sono assentata e mi sembrava doveroso passare di qui a farvi un saluto”.

Carlolla Dell'Isola è preoccupata per il figlio Niccolò Domenico

“Purtroppo non ho né la testa né le parole giuste per stare sui social in questo momento. E’ un momento purtroppo non bello della nostra vita e che dovremmo superare, che supereremo”, aggiunge preoccupata.

“Purtroppo ho poco da poco da ridere e penso che i social servano anche a strappare un sorriso alle persone, ma in queste settimane diciamo che non avevo la testa. Ho poca voglia di parlare e ma è giusto che anche la che piano piano ritorni anche io un po' a condividere qualcosa”, sottolinea ancora la Dell’Isola.

Il bimbo avuto dal marito Nello Sorrentino è nato l’11 ottobre 2024

“Vi volevo ringraziare perché i messaggi son tanti, ho incontrato molte persone nel corso di queste settimane al Bambin Gesù e quindi era giusto che io passassi di qui a salutarvi, a ringraziarvi e a dirvi che teniamo botta. Poi ci racconteremo adesso, adesso non è il caso. Vi mando un bacino e ci aggiorniamo presto”, conclude Carlotta. Al momento non vuole confidare nulla di più.