''Ho preso 30 kg in poco tempo'': la conduttrice Carolina Rey lo confessa in tv e parla del problema di salute

Carla Giuni
2 Ottobre 2025
  • La 33enne ha sofferto per i commenti sul fisico: "Non vanno fatti”, sottolinea
  • “Non mangio una pizza da 15 anni”, svela la presentatrice, volto Rai

Non lo aveva mai raccontato finora. Carolina Rey, apprezzato volto Rai, lo confessa in tv, a La volta Buona: Ho preso 30 kg in poco tempo, svela e parla del problema di salute, fortunatamente superato con grande fatica.

A 15 anni ho preso 30 kg in poco tempo - confida la 33enne - C’è stato un problema sia tiroideo, sia di insulino resistenza, quindi ho iniziato ad avere difficoltà nello smaltimento dei carboidrati e degli zuccheri. Quando hai un problema di salute hai difficoltà a perdere peso”.

La conduttrice ci ha messo disciplina e volontà per tornare in forma: Li ho persi in 10 anni attraverso l'allenamento e la dieta. Ho ottenuto un risultato dopo 10 anni di grandi fatiche”.

La 33enne ha sofferto per i commenti sul fisico: "Non vanno fatti”, sottolinea

Non mangio una pizza da 15 anni - svela la Rey - Preferisco privarmi di una cosa che mi piaceva per una questione di salute”. 

La presentatrice qualche anno fa: ci ha messo 10 anni per tornare al peso forma

Poi la presentatrice, rivolgendosi al pubblico, dice: “Per anni ho sofferto per i commenti sul fisico. Per questo voglio lanciare un messaggio: non vanno fatti commenti sul fisico. Sembra banale, scontato, ma è fondamentale ribadirlo”. 

