''Ho preso 30 kg in poco tempo'': la conduttrice Carolina Rey lo confessa in tv e parla del problema di salute

- La 33enne ha sofferto per i commenti sul fisico: "Non vanno fatti”, sottolinea
- “Non mangio una pizza da 15 anni”, svela la presentatrice, volto Rai
Non lo aveva mai raccontato finora. Carolina Rey, apprezzato volto Rai, lo confessa in tv, a La volta Buona: “Ho preso 30 kg in poco tempo”, svela e parla del problema di salute, fortunatamente superato con grande fatica.
“A 15 anni ho preso 30 kg in poco tempo - confida la 33enne - C’è stato un problema sia tiroideo, sia di insulino resistenza, quindi ho iniziato ad avere difficoltà nello smaltimento dei carboidrati e degli zuccheri. Quando hai un problema di salute hai difficoltà a perdere peso”.
La conduttrice ci ha messo disciplina e volontà per tornare in forma: “Li ho persi in 10 anni attraverso l'allenamento e la dieta. Ho ottenuto un risultato dopo 10 anni di grandi fatiche”.
“Non mangio una pizza da 15 anni - svela la Rey - Preferisco privarmi di una cosa che mi piaceva per una questione di salute”.
Poi la presentatrice, rivolgendosi al pubblico, dice: “Per anni ho sofferto per i commenti sul fisico. Per questo voglio lanciare un messaggio: non vanno fatti commenti sul fisico. Sembra banale, scontato, ma è fondamentale ribadirlo”.