''Ho preso 30 kg in poco tempo'': la conduttrice Carolina Rey lo confessa in tv e parla del problema di salute

“Non mangio una pizza da 15 anni”, svela la presentatrice, volto Rai

Non lo aveva mai raccontato finora. Carolina Rey, apprezzato volto Rai, lo confessa in tv, a La volta Buona: “Ho preso 30 kg in poco tempo”, svela e parla del problema di salute, fortunatamente superato con grande fatica.

“A 15 anni ho preso 30 kg in poco tempo - confida la 33enne - C’è stato un problema sia tiroideo, sia di insulino resistenza, quindi ho iniziato ad avere difficoltà nello smaltimento dei carboidrati e degli zuccheri. Quando hai un problema di salute hai difficoltà a perdere peso”.

La conduttrice ci ha messo disciplina e volontà per tornare in forma: “Li ho persi in 10 anni attraverso l'allenamento e la dieta. Ho ottenuto un risultato dopo 10 anni di grandi fatiche”.

“Non mangio una pizza da 15 anni - svela la Rey - Preferisco privarmi di una cosa che mi piaceva per una questione di salute”.

Poi la presentatrice, rivolgendosi al pubblico, dice: “Per anni ho sofferto per i commenti sul fisico. Per questo voglio lanciare un messaggio: non vanno fatti commenti sul fisico. Sembra banale, scontato, ma è fondamentale ribadirlo”.