La showgirl 45enne si apre sull’addio con Brian Perri e sulla gestione della loro figlia Skyler Eva

“L’idea di ‘per sempre’ non esiste. L’ho imparato nell’ultimo anno”, ammette

Elisabetta Canalis si prende la cover di Grazia, bella e sensuale. L’ex velina sarda sorride accattivante con indosso un abito da sera rosa. Per la prima volta si apre e parla della separazione dal marito Brian Perri. Svela anche di avere un nuovo compagno. “L’idea di ‘per sempre’ non esiste - ammette - l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo”. E aggiunge: “Non mi aspettavo andasse così”.

''Non mi aspettavo andasse così'': Elisabetta Canalis parla per la prima volta della separazione del marito e svela di avere un nuovo compagno

Arriverà al cinema con un film e in tv, accanto a Enrico Papi. A 45 anni Elisabetta si concede un nuovo inizio. Da circa un anno è finito il matrimonio con il chirurgo spinale 56enne. “Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati”, chiarisce. Tutti parlano della sua nuova relazione con il campione mondiale di kickboxing Georgian Cimpeanu, 30 anni. Lei conferma: “Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”, chiarisce la Canalis. La bambina di 8 anni è la loro priorità.

La showgirl è serena, anche se il legame finito le ha lasciato una sorta di amarezza. “Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo”, spiega.

La showgirl 45enne si apre sull’addio con Brian Perri e sulla gestione della loro figlia Skyler Eva

Non tornerà a vivere in Italia con la figlia. Elisabetta precisa: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne”.

La Canalis è andata a vivere “a dieci minuti d’auto dalla casa dove vivevamo tutti insieme”. Finora non aveva mai detto nulla del suo privato: “Penso sia importante, in un momento di transizione così delicato, affrontare con estrema discrezione il tema vita privata. Nel rispetto di tutte le parti coinvolte e dei nuovi equilibri che si stanno creando”.

L'ex velina sarda conferma di essere legata al campione mondiale di kickboxing Georgian Cimpeanu, 30 anni

Quando le si domanda del nuovo compagno Elisabetta svela: “Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro”.

Da tutto quel che è accaduto lei ha imparato “che a noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli”. Precisa: “Veniamo additate come irresponsabili. Non sono d’accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita”.

Elisabetta è ripartita da zero: “Tante volte le vita ci mette di fronte ad avvenimenti per cui è necessario crescere e andare avanti. E il cambiamento può essere positivo, non solo sintomo di incertezza e paura. Non si deve dare spazio all’idea del fallimento, ma imparare a evolversi. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, anche solo per la figlia che abbiamo avuto”.