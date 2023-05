Elisabetta Canalis e il presunto fidanzato con 15 anni di meno si allenano insieme, lui ha un fisico pazzesco: guarda

L’ex velina 44enne sempre più vicina a Georgian Cimpeanu, campione di Kickboxing

I due sferrano calci e pugni a Los Angeles: lui è italiano, è nato vicino Roma

Elisabetta Canalis sferra calci e pugni. Lei e il suo presunto fidanzato, che ha 15 anni meno di lei, si allenano insieme a Los Angeles. Il 29enne mostra un fisico pazzesco, tutto muscoli, tonico e senza un briciolo di grasso in più. Anche l’ex velina 44enne è in forma più che mai, del resto. Dopo la separazione dal marito Brian Perri, la sarda continua la sua vita con la figlia Skyler Eva, 7 anni, in California, negli Usa, dove vive. Ha i suoi impegni sui set, pure in Italia, dove vola spesso, ma non buca mai le sessioni in palestra, o all’aperto, per il suo sport preferito. Georgian Cimpenau è sempre con lei. O quasi.

Elisabetta Canalis e il presunto fidanzato con 15 anni di meno si allenano insieme, lui ha un fisico pazzesco

Eli e Georgian sono stati pizzicati qualche tempo fa a Milano ‘vicini vicini’. Il rumor sul loro legame si è subito sparso e i gossip sono volati vorticosi nell’aria. La Canalis non dice una parola sul suo privato, ma con l’atleta si fa vedere spesso e volentieri.

Cimpenau è nato a Villanova di Guidonia, comune vicino Roma, il 31 agosto 1993. E' un atleta professionista e personal trainer di Kick Boxing. Ha frequentato la facoltà di Scienze motorie all’Università di Tor Vergata, a Roma. Nella sua carriera agonistica ha conquistato i titoli di Campione europeo e del mondo WAKO kickboxing, E’ stato pure Campione italiano WAKO PRO K-1 Rules e Campione del mondo WAKO PRO K-1 Rules.

L'allenamento di Eli continua pure il palestra

Lei e l'atleta trascorrono molto tempo insieme

Il ragazzo in boxer fa vedere il corpo da adone. Eli indossa top e pantaloncini, o leggings, a seconda delle occasioni. I due con i guantoni non si fermano un attimo: si colpiscono senza tregua.