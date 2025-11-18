Il 25 novembre esce con “Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà”

“Ora siamo una famiglia e lui è il mio compagno di vita”, rivela la showgirl 47enne

Elisabetta Canalis parla del suo vero e grande amore, oltre alla figlia Skyler Eva, 10 anni, avuta dall’ex marito Brian Perri. “Quando l’ho incontrato è scattato qualcosa tra noi”, confida la sarda a Fanpage. Non sta parlando di Alvise Rigo, con cui si sussurra avrebbe una relazione sentimentale, ma di uno dei suoi cagnolini, tutti adottati: Nello. La 47enne il 25 novembre esce con il libro "Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà" in cui racconta il grande sentimento che ha per gli animali. I quattro zampe fanno parte della sua esistenza. Elisabetta si spende molto contro l’abbandono. I proventi del volume che spettano a lei andranno al rifugio Fratelli Minori di Olbia e alla fondazione Save The Dogs and Other Animals.

''Quando l'ho incontrato è scattato qualcosa tra di noi'': Elisabetta Canalis parla del suo vero grande amore oltre alla figlia Skyler Eva

Nello lo ha incontrato, come anche gli altri due trovatelli che ha, nel rifugio a cui destinerà una parte dei soldi. “Non era il cane dolce che si può immaginare vendendo una sua foto, ma era un cane che… ecco, gli rodeva qualcosa, se lo dovessi descrivere. Poi l'ho conosciuto bene e ho capito: Nello è uno spirito libero. Era un cane che era lì, ma che assolutamente non voleva starci ed era abbastanza arrabbiato di aver perso la sua libertà. Aveva questi occhi magnetici che mi hanno colpito moltissimo sin dalla prima foto che avevo visto sui social del rifugio e che ho ritrovato quando l'ho incontrato ed è scattato qualcosa tra di noi”, spiega.

Il 25 novembre esce con “Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà”

Elisabetta prosegue: “Ho guardato questo cagnolino che ancora non era affezionato a me, aveva già quasi due anni, e frequentandolo ho capito il suo carattere indipendente, intraprendente e anche buffo. La vita con Nello all'inizio è stata complicata ma solo perché dovevamo comprenderci. Ha cercato di scappare all'inizio, si è messo un po' in pericolo ma in fondo era abituato a stare in strada. Lui è stato l'ultimo di un gruppo di cani che erano stati abbandonati in tempi di Covid”.

La Canalis poi aggiunge: “Per prendere Nello ci hanno messo due giorni: era furbissimo ed è sempre stato un ‘esperto in evasione’. Ora insieme agli altri cani e a mia figlia Skyler siamo una famiglia unita e lui è il mio compagno di vita: conosce tutto di me, le mie abitudini e ci siamo fusi l'uno con l'altro, perché le nostre personalità si sono trovate: ci rispettiamo, ci coccoliamo a vicenda, ci diamo i nostri spazi”.

“Ora siamo una famiglia e lui è il mio compagno di vita”, rivela la showgirl 47enne. In foto anche la piccola di 10 anni

L’ex velina, anche volontaria nei canili, sia in Italia che negli Usa, ha insegnato alla figlia l’amore che prova per gli animali: “Quello che ho sempre fatto è stato trasmettere l'amore che provo nei confronti degli animali a mia figlia e sin dal primo momento ho pensato che dovevo fare del mio meglio per tirare fuori anche da mia Skyler questo amore. Per cui non le ho dato chance: è nata che c'erano due cani in casa ed è cresciuta con i cani da quando ha aperto gli occhi. Li vede come suoi fratelli e ha fatto adottare un altro cane al suo papà con cui ci siamo separati. Nell'altra casa così ne ha due, Kitty e Zoe e il primo arriva dal canile di Los Angeles anche lui. Anche Brian ha sempre avuto una grande passione per i cani e pure lui sin da bambino è stato educato all'amore per i cani”.