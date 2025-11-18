Ilary Blasi, in odore di divorzio da Totti, torna protagonista sotto i riflettori a Milano: le immagini

La conduttrice è il nuovo volto di un celebre brand di calzature e si mette in posa all’evento

La 44enne in look total black con ai piedi un paio di stivali cuffed con la suola chunky

E’ in odore di divorzio da Francesco Totti, come rivelato da Il Messaggero, che ha svelato la data dell’udienza in aula per certificare l’addio: il 21 marzo 2026. Ilary Blasi di tutto questo e delle possibili nozze con Bastian Muller a giugno prossimo non dice una parola. La conduttrice torna protagonista sotto i riflettori a Milano nell’evento di un celebre marchio di calzature che l’ha scelta come testimonial.

lary Blasi, in odore di divorzio da Totti, torna protagonista sotto i riflettori a Milano

La 44enne, sorridente e perfettamente a suo agio, posa per i fotografi assiepati. La presentazione di “Ilary Blasi x Bata”, raccoglie molti invitati tra vip e giornalisti, che riempiono il locale di tendenza Gesto Milano di via Sirtori 15.

La presentatrice ha scelto un look total black: indossa maglia a dolcevita, leggings e sopra giacca oversize, tutto in tono. Ai piedi calza un paio di stivali cuffed con la suola chunky.

Ilary ha anche un nuovo colore di capelli, tendente nuovamente al biondo

Porta i capelli super lisci con la riga in mezzo e sfoggia il suo nuovo colore realizzato dalla sua amica, l’hair stylist Alessia Solidani. La parrucchiera le ha enfatizzato le ciocche davanti, illuminandole ancor di più rispetto all’estate. Ha scritto: “Il trend è chiaro: not too much blonde. Quanto basta per illuminare”.