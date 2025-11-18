''Uno più grande e uno più piccolo'': Guillermo Mariotto in tv è provocatorio, confessa di avere due fidanzati

A La Volta Buona si parla di relazioni e tradimenti e lo stilista si lascia andare

Non ha peli sulla lingua ed è provocatorio non solo quando ricopre il ruolo di giudice di Ballando con le Stelle il sabato sera su Rai1, ma pure quando si apre sul privato. Guillermo Mariotto in tv confessa di avere due fidanzati. A La Volta Buona si parla di relazioni e tradimenti. Lo stilista, quando gli si domanda, se sia fidanzato, ammette “Ne ho due: uno più grande e uno più piccolo”.

Il 59enne racconta: “Ho tradito il mio ex fidanzato in casa. Lui mi ha quasi visto con l’altra persona. Io sono uscito un po’ scoperchiato, ho fatto finta di niente e ho negato davanti all’evidenza. Funziona sempre: è stato lui a insegnarmi a negare”.

Caterina Balivo gli chiede se in questo momento della sua vita sia o meno fidanzato. “Ne ho due”, svela Mariotto. Gli ospiti in studio rimangono basiti. Lo ascoltano pensando che stia scherzando, con un sorriso stampato sul volto. Lui, però, serio continua: “Uno più grande e uno più piccolo, ha 34 anni”. E non dice altro.