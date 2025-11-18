Roberta Morise allatta il secondogenito Geremia: ha già fatto l’albero di Natale, guarda

La 39enne rivela che il primogenito Gianmaria al momento è abbastanza geloso del fratellino

Il bebè è arrivato lo scorso 3 novembre, a distanza di poco più di un anno dal primo, nato il 24 maggio 2024

Roberta Morise condivide nelle Storie una foto in cui si fa vedere mentre allatta il secondogenito Geremia. “Innamorata”, scrive la conduttrice. Nel salone della sua casa c’è già un enorme albero di Natale: l’addobbo è particolare, arricchito dagli orsetti di peluche appesi.

Roberta Morise allatta il secondogenito Geremia: ha già fatto l'albero di Natale

La 39enne si sta godendo l’arrivo del bebè, nato lo scorso 3 novembre, a distanza di poco più di un anno dal primo figlio, venuto al mondo il 24 maggio 2024. Sempre via social Roberta svela che Gianmaria è abbastanza geloso del fratellino. “Se si muove lo mena - scrive - E se mi stacco mena pure me…”.

La Morise lo sa e lo calma. Del resto è abbastanza normale, può accadere. Quando arriva un nuovo neonato, per un primogenito ancora piccolissimo tutto può sembrare un terremoto emotivo. Se spinge, graffia o “mena”, non è cattiveria: è paura di perdere amore, attenzioni e posto nel cuore di mamma e papà. Ciò che il bambino percepisce, in modo istintivo e immediato, è che l’attenzione, le cure e il tempo dei genitori si stanno dividendo.

Il primogenito ha bisogno di sentire che il suo ruolo non è stato cancellato, che l’amore non si divide ma si moltiplica, che lui è ancora visto e riconosciuto. Accogliere queste emozioni con calma, senza colpevolizzare, ma ponendo limiti chiari e affettuosi, può trasformare questo momento delicato in una grande opportunità relazionale. Con il tempo, sicurezza e accompagnamento emotivo, il primogenito imparerà a sentirsi parte del nuovo “noi”. Roberta è consapevole di tutto questo e, insieme al marito, lo chef pluristellato, Enrico Bartolini, lavora per avere armonia e dare gioia a entrambi i piccoli.