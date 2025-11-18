''Quando ci sono dei figli bisogna combattere'': Eva Herzigova spiega perché ha perdonato il tradimento del marito

Dal 2003 è legata a Gregorio Marsiaj, che ha sposato nel 2019: hanno tre figli: George, Philipe ed Edward

Icona mondiale della moda anche a 52 anni, Eva Herzigova si accomoda nello studio di Belve. A Francesca Fagnani spiega perché ha perdonato il tradimento del marito, paparazzato insieme a un’altra donna in atteggiamenti espliciti. “Quando ci sono dei figli bisogna combattere”, spiega la top model.

Dal 2003 è legata a Gregorio Marsiaj, che ha sposato nel 2019: hanno tre figli: George, nato nel 2007, Philipe, 2011, ed Edward, 2013. La giornalista le domanda degli scatti. “Ha saputo superare e anche perdonare?”, chiede. La modella ammette: “Quando ci sono dei figli bisogna combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante”.

Il tema scalda. “Certo, più delle foto era quello che raccontavano. Il tradimento è un’ipotesi che lei contempla in una relazione?”, la incalza Fagnani. “E' la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”, ribatte Herzigova. Francesca non ci sta e controreplica: “La donna tentatrice e l’uomo vittima non corrisponde alla realtà”.

La Fagnani le domanda anche di Leonardo DiCaprio. Si racconta che il flirt con il divo abbia fatto naufragare il suo primo matrimonio. Nel 1996 era andata a nozze con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi: hanno divorziato nel 1998. Eva sul gossip si sbottona: “Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…”. E ride.