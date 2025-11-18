Raffaella Fico incinta di 5 mesi mostra il pancione 'a nudo' per la prima volta: le foto con Armando Izzo

- I due avranno un maschietto che si chiamerà come il padre scomparso del calciatore, Vincenzo
- La showgirl ed ex gieffina 37enne è felice con il nuovo compagno 33enne con cui sta da pochi mesi
Raffaella Fico in spiaggia guarda il mare davanti a lei, il compagno le abbraccia il ventre prominente, dove lei stessa ha le mani. La showgirl condivide sul social alcune foto in cui, incinta di circa 5 mesi, mostra il pancione ‘a nudo’ per la prima volta. Le foto con Armando Izzo raccontano il loro amore e la complicità che i due vivono per la dolce attesa. "Aspettandoti", scrive nel suo post per commentare gli scatti.
Sono una coppia solo da alcuni mesi, ma non hanno avuto alcun timore nel desiderare fortemente di costruire la loro famiglia. La 37enne e il 33enne avranno un maschietto: il gender reveal è stato un trionfo di palloncini azzurri e fuochi d’artificio blu. Il piccolo che vedrà la luce probabilmente durante l’inizio della primavera 2026 si chiamerà Vincenzo Jr., lo stesso nome del papà del calciatore, scomparso giovanissimo a causa di una leucemia fulminante.
Raffaella è già mamma di Pia, avuta dall’ex Mario Balotelli. La 12enne è entusiasta per l’arrivo del fratellino. In tv, a Verissimo, la showgirl napoletana, ex gieffina, ha svelato: “Pia è felicissima, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Quando gliel’ho detto ha fatto i salti di gioia. Lei e Armando hanno un bellissimo rapporto”. Per Armando sarà il terzo figlio: è padre di due bimbi avuti dall'ex moglie.