Soggiorno con camino, cabina armadio e cameretta: Giorgia Palmas mostra un po’ della bellissima nuova casa a Milano

- L’ex velina 43enne da pochi giorni ha fatto il trasloco nel nuovo appartamento
- Ha dovuto fare molto da sola visto che il marito Filippo Magnini è impegnato per lavoro a Roma
- C’è ancora tanto da sistemare: ma dopo una lunga attesa per i lavori, la famiglia si è trasferita
- Ecco i primi “spoiler” social della casa: soggiorno con camino, cabina armadio da sogno e cameretta
Giorgia Palmas ha mostrato un po’ della sua nuova bellissima casa milanese sul social.
Ai follower l’ex velina 43enne (per cui il tempo sembra essersi fermato, sarà forse del fantastico DNA sardo) ha fatto vedere qualche istantanea dell’appartamento finito di ristrutturare da poco nel quartiere San Siro.
Lei e il marito Filippo Magnini, attualmente impegnato a Roma con l’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”, hanno scelto di cambiare zona nel capoluogo meneghino per avere più spazio e forse un pizzico di tranquillità in più. Prima erano in zona Sempione.
Poco più di una settimana fa c’è stato il trasloco e adesso Giorgia ha condiviso alcune immagini scattate nel soggiorno, con tanto di accogliente camino.
In una foto appaiono tutti sdraiati sul tappeto: Giorgia, Filippo e loro figlia Mia, nata 5 anni fa.
“Home sweet home. Anche se c’è molto lavoro da fare per sistemare tutto”, scrive la Palmas.
Poi Giorgia ha anche realizzato un video – per una collaborazione professionale – dalla nuovissima e stupenda cabina armadio (il sogno di molte donne e non solo).
E ancora, in un’altra foto si mostra alle prese con l’ultimazione della cameretta di Mia mentre monta mobili.
“Se non avete notizie di me, potete trovarmi qui, a montare qualche mobile o a svuotare qualche scatolone”, scherza.
Ad ogni modo per Giorgia, Filippo e la loro famiglia (con loro vive anche Sofia, avuta da Giorgia nel 2008 con l’ex Davide Bombardini) è un sogno diventato realtà. Finalmente dopo una lunga attesa sono entrati nel loro nuovo nido e non potrebbero essere più felici.