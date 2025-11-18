Soggiorno con camino, cabina armadio e cameretta: Giorgia Palmas mostra un po’ della bellissima nuova casa a Milano

L’ex velina 43enne da pochi giorni ha fatto il trasloco nel nuovo appartamento

Ha dovuto fare molto da sola visto che il marito Filippo Magnini è impegnato per lavoro a Roma

C’è ancora tanto da sistemare: ma dopo una lunga attesa per i lavori, la famiglia si è trasferita

Ecco i primi “spoiler” social della casa: soggiorno con camino, cabina armadio da sogno e cameretta

Giorgia Palmas ha mostrato un po’ della sua nuova bellissima casa milanese sul social.

Ai follower l’ex velina 43enne (per cui il tempo sembra essersi fermato, sarà forse del fantastico DNA sardo) ha fatto vedere qualche istantanea dell’appartamento finito di ristrutturare da poco nel quartiere San Siro.

Giorgia Palmas, 43 anni, e Filippo Magnini, 43, insieme alla figlia Mia, 5, nel salotto della nuova casa a Milano

Lei e il marito Filippo Magnini, attualmente impegnato a Roma con l’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”, hanno scelto di cambiare zona nel capoluogo meneghino per avere più spazio e forse un pizzico di tranquillità in più. Prima erano in zona Sempione.

Poco più di una settimana fa c’è stato il trasloco e adesso Giorgia ha condiviso alcune immagini scattate nel soggiorno, con tanto di accogliente camino.

Un altro scatto realizzato davanti all'accogliente camino

In una foto appaiono tutti sdraiati sul tappeto: Giorgia, Filippo e loro figlia Mia, nata 5 anni fa.

“Home sweet home. Anche se c’è molto lavoro da fare per sistemare tutto”, scrive la Palmas.

Poi Giorgia ha anche realizzato un video – per una collaborazione professionale – dalla nuovissima e stupenda cabina armadio (il sogno di molte donne e non solo).

Giorgia nella sua nuova cabina armadio

E ancora, in un’altra foto si mostra alle prese con l’ultimazione della cameretta di Mia mentre monta mobili.

“Se non avete notizie di me, potete trovarmi qui, a montare qualche mobile o a svuotare qualche scatolone”, scherza.

L'ex velina alle prese col montaggio dei mobili nella cameretta di Mia

Ad ogni modo per Giorgia, Filippo e la loro famiglia (con loro vive anche Sofia, avuta da Giorgia nel 2008 con l’ex Davide Bombardini) è un sogno diventato realtà. Finalmente dopo una lunga attesa sono entrati nel loro nuovo nido e non potrebbero essere più felici.