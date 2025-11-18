Romina Power a Piacenza con la santona Amma: ''Un onore''. Le immagini

La cantante 74enne è arrivata nel nord Italia per un evento per lei molto importante

E’ stata madrina internazionale, un esperienza per lei “toccante”

Da tempo l’ex moglie di Al Bano ha un forte legame con la spiritualità orientale

Romina Power ha raggiunto Piacenza per un incontro che definisce speciale “che riempie il cuore e l’anima”.

La cantante e attrice, 74 anni, ha avuto l’opportunità di stare accanto alla leader spirituale e umanitaria Sri Mata Amritanandamayi Devi, conosciuta in tutto il mondo come Amma. “Stare accanto ad Amma a Piacenza è stato un momento di profonda connessione, un invito a riscoprire la forza dell’amore e della gentilezza che ognuno di noi può portare nel mondo”, ha raccontato Romina, sottolineando quanto l’esperienza l’abbia toccata profondamente.

Romina Power, 74 anni, insieme alla "santona" Amma a Piacenza pochi giorni fa

Sul social ha condiviso alcune immagini di loro insieme in quest’occasione.

“È stato un onore per me essere madrina internazionale dell’evento con Amma”, ha aggiunto, parlando della responsabilità e del privilegio di partecipare a un evento così significativo con un ruolo importante.

Romina ha definito la giornata “un’esperienza intensa e toccante con Amma a Piacenza”, ricordando anche la possibilità di condividere il palco con la spiritual leader: “È stata un onore condividere il palco con la leader spirituale e umanitaria che diffonde nel mondo un messaggio di amore e compassione universale a cui tutti dovremmo ispirarci.”

Secondo DiPiùTv, Amma è “figlia di pescatori, amava condividere il cibo con i poveri, e il suo nome ha cominciato a riecheggiare dapprima nel suo paese, per poi invadere il mondo dopo che alcune persone raccontarono della ‘potenza benefica’ dei suoi abbracci. Negli anni, Amma, che è induista ma è aperta a tutte le religioni che predicano l’amore, ha cominciato a diventare un punto di riferimento tra coloro che seguono le discipline orientali e cercano conforto. Proprio come Romina Power, che è una fervente devota, tanto che spesso si reca a visitare il centro fondato da Amma in India”.

Le due si scambiano parole e gesti d'affetto

L’incontro è stato anche un momento di musica e celebrazione. Romina ha cantato il suo brano più famoso, Felicità, portato al successo con Al Bano Carrisi, adattandolo alla presenza di Amma: “Felicità, è avere a Piacenza la nostra cara Amma!”. Dopo il canto, le due si sono strette in un lungo e sentito abbraccio, un gesto che ha sottolineato la connessione emotiva tra la cantante e la leader spirituale.

L'abbraccio emozionante

L’incontro ha rappresentato per Romina un momento di grande emozione e riflessione, segnando una profonda esperienza spirituale e personale che, come ha detto, porterà nel cuore per sempre: “L’incontro a Piacenza con Amma è stato davvero emozionante! Leader spirituale e umanitaria, Sri Mata Amritanandamayi Devi (‘Amma’) è conosciuta in tutto il mondo per il suo amore disinteressato e la sua compassione.”

Romina all'evento di cui è stata madrina internazionale

Romina Power ha manifestato da tempo un forte legame con l’India e la spiritualità orientale.