Elisabetta Gregoraci e il figlio volano da NY ad Austin da Flavio Briatore per il GP Usa: foto

Lasciano la Grande Mela, dove stavano trascorrendo la loro vacanza a due. Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco volano da New York ad Austin da Flavio Briatore per il GP Usa di Formula Uno. La showgirl 45enne e il 15enne sono entusiasti della domenica tutta da vivere sul circuito delle Americhe, nella famosa cittadina del Texas. Riabbracciano il 75enne che li accompagna del box gara: la calabrese condivide foto e video nelle sue IG Stories.

Eli è contentissima di trascorrere del tempo con l’ex marito, con cui ha un rapporto speciale. Per il Gran Premio sfoggia un look molto texano: indossa una giacca a mantella color panna in maglia con le frange, sotto top beige e shorts in tessuto denim panna che sfuma ai bordi nel beige, in pendant con il top. Ai piedi calza stilosi indianini in camoscio color cuoio con le frange che arrivano fino a sopra il ginocchio. Mette in risalto gli addominali definiti e le lunghe e toniche gambe: è casual chic e allo stesso tempo molto sensuale.

La Gregoraci segue tutto dalla sua postazione privilegiata. Briatore, Team Principal dell’Alpine, la scuderia di Formula 1 dell’azienda automobilistica Renault, lo rende possibile. Sorride raggiante, anche quando si lascia fotografare insieme a Flavio e al loro unico ragazzo. A F a luglio scorso dell’ex aveva detto: “L'amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent'anni, andiamo d’accordo. No, non ci risposiamo, né tra noi, né con altri. Parlo per me. A un nuovo matrimonio non penso, e credo sia così anche per lui. Ci sono questi siparietti tra noi. Scene di gelosia, battute, ma finisce tutto lì. Abbiamo lavorato tanto per trovare un equilibrio”.