Elisabetta Gregoraci superstar nella sua Calabria, tra assalto dei fan e reunion coi parenti: foto

Nella sua terra è una diva assoluta: bagno di folla per la showgirl 43enne

Ospite di un evento a Catanzaro con Alex Belli, non dimentica di andare a trovare la sua famiglia a Soverato

Elisabetta Gregoraci si regala un vero e proprio bagno di folla nella sua Calabria. Ospite insieme ad Alex Belli dell’evento LeLune Gioielli, organizzato a Catanzaro, la showgirl viene accolta come una diva: l’assalto dei fan, a caccia di un selfie con lei, è continuo e incessante in strada. L’ex moglie di Flavio Briatore, superstar nella terra che le ha dato i natali, sorride: è cortese con tutti. Si concede ai fotografi e ammiratori. Poi, concluso l'impegno professionale, corre dai suoi parenti per un’attesissima reunion a Soverato.

Elisabetta Gregoraci superstar nella sua Calabria, tra assalto dei fan e reunion coi parenti

La Gregoraci è splendida con il mini dress nero firmato Dolce & Gabbana. Tacchi alti e gambe in primo piano, porta i suoi soliti bracciali infiniti, tutti preziosissimi, poi collane e orecchini. I capelli sono sciolti e lisci, con la riga in mezzo. Elegante e cortese, si lascia trasportare dall’entusiasmo degli ammiratori, li riprende lei stessa e racconta la giornata nelle sue IG Stories.

Dopo il bagno di folla per un evento a Catanzaro, la 43enne corre a Soverato dal padre Mario

L'ex 'vippona' va da nonno Nino

Presiede al’evento, posa per i fotografi, rilascia dichiarazioni. Elisabetta, però, appena può ‘scappa’ da nonno Nino. Lo bacia e l’abbraccia. Si scatta una foto con lui. Poi è il turno di nonna Elisabetta, anche lei entusiasta di riabbracciare la nipote.

Eli non dimentica di riabbracciare nonna Elisabetta

Primo tra tutti c’è però papà Mario, legatissimo alla figlia maggiore, come pure alla secondogenita Marzia, di 2 anni più piccola. Immancabile anche una foto insieme al genitore. Elisabetta sul social scrive: “Family… Where life begins and love never ends... Nonna Elisabetta, Nonno Nino e papà Mario: parte della mia adorata famiglia… Happy”. E’ entusiasta di aver potuto dedicare del tempo anche a loro. E’ soprattutto grata che ci siano sempre, vicini, al suo fianco, seppur distanti. Lei vive a Monte Carlo col figlio Nathan Falco, che il 18 marzo scorso ha compiuto 13 anni.