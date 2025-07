Elodie e Andrea Iannone smentiscono la crisi con questa tenera foto social: guarda

La cantante e il pilota di MotoGP non si vedevano più insieme da qualche tempo

Dopo che anche il Corriere della Sera ha accennato a una possibile crisi tra loro, la smentita

I due si baciano in uno scatto postato nelle Instagram Stories di lei sabato 13 luglio

Nessuna crisi. O se c'è stata, è ormai alle spalle. Elodie e Andrea Iannone sono ancora saldamente una coppia.

A farlo sapere sono stati proprio loro condividendo sul social uno scatto molto tenero nella giornata di sabato 13 luglio.

La 35enne romana ha infatti pubblicato nelle sue Instagram Story una foto in cui bacia il pilota di MotoGP che è al suo fianco da circa due anni.

La foto di Elodie, 35 anni, e Andrea Iannone, 35, che si baciano insieme a letto

I due, con poca stoffa addosso, sembrano sdraiati sul letto. Lei appare anche quasi ridere mentre si scambia effusioni con il coetaneo originario di Vasto.

Nelle scorse settimane erano state anche testate autorevoli, tra cui il Corriere della Sera, a chiedersi se la loro relazione fosse arrivata al capolinea.

I due, che negli scorsi anni non hanno nascosto i propri sentimenti e sono apparsi spesso insieme in pubblico, social compresi, non si vedevano fianco a fianco da un po'.

Lei era apparsa anche particolarmente nervosa durante un concerto. Erano stati avvistati in vacanza con i rispettivi amici. Ora però la smentita: tutto sembra procedere per il meglio.

Lei aveva detto a Vanity Fair del loro rapporto: "Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico".

Aveva anche ammesso di avere voglia di diventare madre con lui, ma di avere anche qualche timore: "La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta".