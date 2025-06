''Elodie si vergognava di cantare davanti a sconosciuti'': la sorella Fey fa una rivelazione sorprendente

La cantante 35enne oggi è una delle voci più affermate della musica italiana

Fa strano pensare che solo alcuni anni fa era molto insicura delle sue doti canore

A raccontarlo è stata sua sorella Fey, più giovane di tre anni

Elodie oggi è una delle voci più riconoscibili della musica italiana, ma da adolescente era tutt’altro che sicura di sé. A rivelarlo è stata la sorella minore Fey Di Patrizi in un’intervista a ‘DiPiù’, raccontando un lato inedito della cantante.

“Era timidissima e si vergognava proprio di cantare fuori casa, davanti a sconosciuti”, ha detto al magazine. Un contrasto forte con l’artista che oggi calca i palchi più importanti, davanti a migliaia di persone.

Elodie Di Patrizi, 35 anni, con la sorella Fey

Fey ha tre anni in meno di Elodie e le due sono cresciute insieme nella periferia di Roma, in un contesto non sempre facile. “Mia madre faceva lavori umili, ma non ci è mai mancato niente: nemmeno quando i miei si sono separati”, ha raccontato.

L'infanzia condivisa ha rafforzato il legame tra le due sorelle. “Abbiamo vissuto molte esperienze: sia positive che negative”, ha spiegato Fey, parlando del loro rapporto molto stretto.

“Siamo state sempre molto unite e lei per me ha sempre rappresentato un grande punto di riferimento”, ha aggiunto. Elodie, per Fey, non è stata solo una sorella, ma una presenza fondamentale.

Elodie e la sorella

“Fin da piccola, sapere che lei c’era mi ha aiutato molto, così come mi aiutava tanto ricevere da parte sua un sorriso in più rispetto agli altri, un sorriso che mi faceva sentire al sicuro, protetta, amata”, ha ricordato.

Oggi anche Fey vive a Milano, come la sorella. Nei pressi dei Navigli ha aperto un locale insieme alla compagna Giulia. “Per avviare l’attività di Milano ce la siamo cavata da sole io e Giulia, la mia compagna. Lei è di Latina e l’ho conosciuta sui social tre anni fa”, ha raccontato con orgoglio.